Kisitoband in concerto al Cotton Club

Voce, basso, batteria, chitarre, tastiere e percussioni sono il nucleo centrale di questo gruppo musicale; da questi strumenti si sprigionano le idee, i ritmi, i suoni dei loro musicisti che uniscono allo stile Afro-Jazz, influenze afro e world music, unendo testi ricchi di valori e di tradizioni, il tutto accompagnato dal bagaglio professionale di ognuno dei componenti.



Il gruppo nasce dall’incontro di questi artisti che hanno lasciato il loro paese di origine tanti anni fa, il Senegal, facendo ognuno il proprio percorso musicale in giro per l’Europa. Si sono poi ritrovati in Italia e hanno deciso di unire la loro esperienza e la loro passione per la musica, dando vita al gruppo KISITOBAND.



Line-up

PIERRE MICHEL DIATTA, VOCE-CHITARRA

PAPIS DIARRA, BASSO

JEAN CHARLES, TASTIERE

ISSA DIARRA, CHITARRA ELETTRICA

ADI MBAYE, PERCUSSIONI

MARCELIN DIARRA, BATTERIA

START DINNER 20.30

START LIVE 22.00

LIVE SHOW €10

COTTON CLUB

via Bellinzona, 2 (Angolo con Corso Trieste)

00198 ROMA

info e prenotazione

06.85352527



www.cottonclubroma.it

