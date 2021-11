20 e 21 novembre 2021 ore 16.30

KINTARO ED ALTRE STORIE



Ed anche Questo fine settimana vi porteremo davvero lontano...

Andremo in Giappone e ascolteremo fiabe giapponesi tradizionali, raccontate con la bravura dello scrittore di storie per l'infanzia

Roberto Piumini



Ideazione:?Arianna Fiorin

Regia e Drammaturgia:?Alessandro Accettella e Cristiano Petretto

Con:?Alessandro Accettella e Viviana Mancini



Fascia d’età:?dai 4 anni in su

Se lo scorso weekend ve lo siete perso niente paura!

Anche questa settimana ce ne andremo in Giappone! Una terra misteriosa e affascinante, ricca di cultura e di magnifiche storie e leggende.

Due improbabili turisti arriveranno in teatro, direttamente dalla terra del Sol Levante, con una valigia piena di fiabe, oggetti, suoni e immagini.

Racconteranno la loro storia e le loro avventure.

Il tutto seguendo il racconto di Roberto Piumini, amatissimo autore per l’infanzia, che ha deciso di prestare la sua penna a queste bellissime fiabe tradizionali.



Il primo racconto è un’antica fiaba giapponese che narra

le vicissitudini della Principessa Rubino, tramutata in una pietra preziosa

per poter trovare il vero amore.



La seconda storia ci mostrerà l’abilità medica e la saggezza del famoso Me Di Cin che, attraverso la sua proverbiale scaltrezza, proverà a risolvere il mistero

della strana malattia del figlio dell’imperatore.



L’ultimo racconto inedito racconta la poetica vicenda di Yama Uba, donna sola, che chiese aiuto agli Dei per avere un figlio che riuscirà a crescere

nei boschi del monte Ashigara e che chiamerà Kintaro.

Fin da subito il bambino farà amicizia con molti animali, ma una volta diventato ragazzo, proprio grazie ad un incontro con un grande orso,

il suo destino cambierà.



Lo spettacolo prenderà vita sul palco grazie a ombre e marionette.