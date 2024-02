"KinkyGirls Chronicles", mostra con i disegni di Ester Cardella

A partire da sabato 2 marzo 2024, bar.lina e Galleria 291 Est. sono orgogliose di ospitare la mostra “KinkyGirls Chronicles”. Si tratta della prima mostra retrospettiva dei primi cinque anni di attività del Collettivo KinkyGirls, attraverso materiale d’archivio, oggetti e fotografie.

Ad arricchire il percorso espositivo, dodici lavori, di cui due ancora inediti, della giovane illustratrice palermitana Ester Cardella. Durante la serata inaugurale della mostra, il Collettivo KinkyGirls si renderà protagonista di una live performance nella project room di bar.lina. Il programma di mostra proseguirà mercoledì 6 marzo alle 18:30 con la presentazione del libro “Giochi di Dolore. BDSM e sessualità dissidente” di Virginia Niri.

KinkyGirls Chronicles è, a tutti gli effetti, una retrospettiva che, snodandosi contemporaneamente tra gli spazi della lounge room di bar.lina e Galleria 291 Est., ha l’obiettivo di rivendicare cinque anni di un’attività politica ricca e travolgente, restituendo uno sguardo sul futuro in una giusta rivendicazione di corpi e desideri. Lo fa attraverso una mostra di documentazione che possa divulgare un pensiero, un messaggio e presentare una posizione e un’azione. L? spettator?, per poter entrare nel mondo delle KinkyGirls, avrà modo di conoscere la genesi del gruppo, la storia, gli eventi e le persone che lo compongono.



Il percorso di mostra si apre negli spazi di Galleria 291 Est. con l’esposizione di otto immagini di Ester Cardella, le quali vengono affidate a pareti divisorie che funzionano da filtro per introdurre l? spettator? al mondo delle KinkyGirls, in un percorso che va dall’ iconografia immaginaria alla specifica realtà. Infatti, l’esposizione prosegue poi sulla parete principale della galleria dove è allestito “il racconto" costruito da “memorabilia” (locandine, cimeli, immagini e materiale promozionale) arricchite dalle testimonianze dirette, sia in videoracconto sia scritte in prima persona, delle componenti del gruppo. Sono frammenti di un percorso di (ri)costruzione di una storia. Invece, la lounge room di bar.lina ospiterà gli ultimi quattro lavori di Ester Cardella, di cui due appositamente creati per la mostra e ispirati alle componenti del gruppo.

I dodici lavori di Ester Cardella sono una visione dell'erotismo femminile nelle varianti che di volta in volta l'ispirazione le suggerisce: donne dominanti che portano al guinzaglio donne sottomesse; donne che con una lama tagliente "minacciano" una donna legata in ginocchio; donne appese ad una croce che trovano libertà da altre donne che porgono un dildo. La sessualità kinky e il mondo BDSM sono al primo posto, è la lente con cui guarda le figure e le scene. Non c'è mai violenza che non sia desiderata. Infatti, attratta da questo tipo di simbologia, i gesti delle donne che disegna sono scelti con cura e attenzione. Sono donne dominanti perché è quello che lei stessa desidera: essere libera di esprimersi senza paura di essere giudicata, mettendosi a nudo e godendo del proprio corpo. Autodeterminazione è la parola chiave.



Roma, Febbraio 2024



Ester Cardella [lei] (Palermo, 1992) - Illustratrice e fumettista indipendente. Le mie opere combinano temi di erotismo con ambientazioni horror, dark e mitologiche. Le protagoniste dei miei lavori sono donne forti e indipendenti che ribaltano i classici ruoli di dominio tra uomo e donna, sfidano i tabù della società con tratti sensuali, erotici ed eretici. Instagram: @ester_cardella_



Il Collettivo KinkyGirls nasce come progetto politico transfemminista. L’obiettivo è creare uno spazio in cui praticare l'autodeterminazione nell'esplorazione di sessualità non convenzionali abitato da persone che si identificano in soggettività femminili, sia come assegnazione che come elezione ed in generale come sguardo sul mondo da un punto di vista che non è quello del privilegio maschile. Il progetto di Kinky Girls propone una rivoluzione copernicana, con l’assunzione in prima persona del desiderio non convenzionale femminile. Lo fa con il pugno duro di una rivoluzione collettiva, pur riconoscendo la pluralità di sguardi e di esperienze individuali ben specifiche, declinando in maniera visibile la libertà transfemminista nell'esplorazione di pratiche sessuali non convenzionali.



INFORMAZIONI:

www.barlina.org www.galleria291est.com | info@barlina.org

TITOLO: Kinky Girls Chronicles

ARTIST?: Ester Cardella

PERIODO: 2-30 marzo 2024

CURATORE: Andrea Acocella, Vania Caruso e Giulia Ciucciovino

SEDE: bar.lina, Viale dello Scalo S. Lorenzo 49 - Galleria 291 Est., Viale dello Scalo S. Lorenzo 45

ORARI: ven-dom 16:00-20:00



*Ingresso €3 a sostegno delle attività dello spazio.