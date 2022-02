"Kings of pop in jazz", Cinzia Tedesco e Pino Jodice

Debutto, in anteprima assoluta a Roma, del nuovo progetto Kings of Pop in Jazz, che vede Cinzia Tedesco interpretare le grandi voci del pop internazionale con una grande orchestra jazz con la direzione ed arrangiamenti del maestro Pino Jodice.

Un viaggio travolgente tra i piu? grandi successi di artisti del calibro di Mickael Jackson, Stevie Wonder, Sting, Tom Jones, Al Jarreau e Prince, canzoni dal groove ritmico e ‘RIFF’ che hanno conquistato generazioni di giovani, e che hanno toccato il cuore di grandi jazzisti come Miles Davis, che defini? Prince ‘il nuovo Duke Ellington’. Melodie indimenticabili che si arricchiscono di contaminazioni jazz e di nuove sfumature regalate dalla voce eclettica e talentuosa di Cinzia Tedesco, pronta ad affrontare un repertorio maschile raramente proposto da donne.

Ma la Tedesco ama le sfide e, dopo Dylan, Verdi e Puccini, affronta un repertorio che trova, negli arrangiamenti di Pino Jodice, nuove atmosfere e brillanti soluzioni armoniche, mantenendo la stessa tensione ritmica che li ha resi celebri ed il ‘beat’ che ha travolto intere generazioni. Sul palco i due artisti si avvalgono della ONJ, Orchestra Nazionale Jazz dei Conservatori Italiani, formata da un organico di 25 musicisti scelti tra i migliori talenti dei conservatori di jazz italiani, esempio di quel valore di cui i nostri ragazzi sono ricchi e che, oggi piu? che mai, va sostenuto e concretamente valorizzato.

Un’orchestra che vede nel Conservatorio Verdi di Milano la sua casa per volere della Direttrice Cristina Frosini, e che gia? da qualche anno si rinnova, sotto la guida del maestro Pino Jodice, affrontando palchi prestigiosi e repertori di grande complessita? tecnica, sempre con professionalita? e carattere. Un organico giovanissimo che avra?, sul palco della Sala Sinopoli, la spinta ritmica di un grande batterista e rappresentante del jazz drumming internazionale, Pietro Iodice.

KINGS of POP in JAZZ e? un progetto che trascinera? il pubblico di ogni eta? in un vortice di contaminazioni e rielaborazioni, di nuove sonorita?, nuove atmosfere e forme che il linguaggio del jazz consente, manifesto di una creativita? di cui la musica ha sempre bisogno per reinventare se? stessa e tornare ad emozionare.