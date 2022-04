Matuchenesaideisogni: Kinder Garden e Wepro in concerto

Indiepanchine presenta Matuchenesaideisogni vol.3. L'evento dall'aspetto di un concertone ma con il sapore di una notte di clubbing romano.

Prodotta da Indiepanchine in partnership con Radio Kaos Italy, Welcome to Favelas e Seituttolindie. L’evento si terrà a Largo Venue, un magico giardino a due passi dal quartiere Pigneto, ad esibirsi i Kinder Garden e Wepro. Due progetti musicali differenti tra loro ma entrambi affermati e stimati nel panorama musicale romano.



KINDER GARDEN: gruppo di tre ragazzi romani, C.Plaisir, Frenk Luciano e Denz. Musicalità sia elettroniche che soft accordate a metriche serrate, creano un’atmosfera onirica che induce il pubblico alla pista da ballo. Dopo i primi tre dischi Blu Dalmata 2016, Experience 2018 e Lovesick Amarena 2019, ormai punti di riferimento per il panorama musicale romano, il 6 aprile 2022 faranno uscire il loro quarto album.



WEPRO: nome d’arte di Marco Castelluzzo, artista poliedrico, autore di testi che lasciano spazio all’introspezione ma che, allo stesso tempo, sprigionano vitalità grazie a un sound rock. Creatore di due dischi in inglese THE WITHE EP e THE BLACK EP ed uno in Italiano The story of a modern drama; vanta anche collaborazioni importanti come quella con Phil Palmer e il bassista Phil Spalding, oltre alla prestigiosa partecipazione a Sanremo giovani nel 2018. Nell’ultimo periodo ha pubblicato i singoli Blu Cristallo, Waco Waco e Dram, proponendo con ognuno sonorità diverse.