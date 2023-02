Kinder Garden in concerto al Monk

Prodotta da Indiepanchine in partnership con Siamounmagazine, la serata si svolgerà giovedì 16 febbraio 2023 presso il Monk Club, situato tra i due quartieri Casalbertone/Portonaccio, luogo dedito ad una continua fruizione consapevole di tutte le arti performative.



Dall’indie al pop passando per l’elettronica e l’instrumental, questo è ciò che propone la line up di Indiepanchine & Friends vol.III. Si susseguiranno esibizioni di artisti emergenti e nomi noti nella scena underground romana, un’opportunità per farsi trascinare dal flow del nuovo panorama musicale italiano.



A scaldare il palco ci penserà Mazzariello, promessa dell’indie, classe 2001, giovanissimo cantautore campano che con i suoi brani immersi in un ambient acustico e ovattato vanta già un numeroso seguito.



Seguirà Yasmina, cantautrice proveniente dalla scena underground della Capitale, propone un progetto sperimentale in cui le sonorità elettro-pop fanno sì ballare ma sono anche la cornice di testi malinconici; linguaggio rarefatto in cui l'italiano si fonde con il francese.





Dopo essere stati coinvolti dallo spirito del clubbing romano Indiepanchine & Friends vol.III concluderà la sua line up con il djset LAMAKKINA progetto che unisce elettronica e stile catchy.