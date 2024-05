Kimono Fashion Show, sfilata di kimono nel dojo giapponese

Domenica 12 maggio, alle ore 18, Takemusu Dojo in zona Portuense ospiterà una sfilata di preziosi kimono antichi in collaborazione con Gloria Gobbi. Lo show mixerà kimono degli anni 20 e degli anni 30 con elementi contemporanei e pop in chiave squisitamente giapponese.

Una celebrazione senza tempo della tradizione e dell'eleganza giapponese: una sfilata di kimono antichi tra bellezza senza tempo e maestria artigianale. Questo straordinario evento riunirà una collezione unica di kimono storici, ognuno raccontando una storia di ricca tradizione e arte sartoriale. Organizzato in collaborazione con rinomati esperti di moda e cultura giapponese la sfilata sarà una rara opportunità di immergersi nell'eleganza dei secoli passati, mentre i kimono sfilano con grazia lungo la passerella.

Gli spettatori avranno l'onore di ammirare tessuti pregiati, decorazioni intricate e motivi tradizionali che risplendono ancora oggi con una bellezza senza tempo. Questa sfilata non sarà solo un evento di moda, ma anche una celebrazione della ricca eredità culturale giapponese che continua a ispirare e affascinare il mondo intero.

Delle modelle indosseranno e sfileranno con i pregiati kimono di Antichi Kimono, l’atelier Aki di Gloria Gobbi, che offre una vasta scelta di kimono d’epoca selezionati con cura uno ad uno, tessuti pregiati rielaborati con maestria ed ingegno. Una selezione preziosa di gioielli e bijoux giapponesi tra il contemporaneo e l’avanguardia. Inoltre tanti accessori, come cinte, borse, sciarpe fatti a mano per entrare nel mondo della moda giapponese. La sfilata inizierà alle 18 e con l’ingresso sarà incluso un tè verde giapponese pregiato. Sarà presente anche il Sake Bar.

"A seguito di un viaggio in Giappone intrapreso tanti anni fa sono entrata in contatto con il mondo del Kimono. Naturalmente ne sono rimasta profondamente affascinata e mi sono ritrovata nel concetto di bellezza, di colore e di materiali proprio dell’artigianato giapponese. Circa vent’anni fa ho quindi inaugurato il mio negozio di Roma dove il Kimono è il fulcro di una proposta di bellezza che si completa con capi di abbigliamento e accessori di nostra produzione oppure di provenienze diverse figlie sempre di un viaggio, una conoscenza una scoperta. Proponiamo l’artigianato giapponese con una ricca selezione di Kimono, Haori, Obi, Yukata, Kinchaku: tutti capi artigianali, selezionati singolarmente in Giappone e caratterizzati da un’eleganza e una raffinatezza che sono svincolate dalle mode passeggere ma si collocano ben oltre inquanto intramontabili. Giocheremo con questi capolavori di bellezza e proponiamo un’attualizzazione consapevole di tanta eleganza.” (Gloria Gobbi)

La storia del kimono

Il kimono giapponese rappresenta una preziosa testimonianza della ricca storia e della cultura del Giappone. Le sue origini risalgono a oltre 1.000 anni fa, quando il kimono era indossato principalmente dalla nobiltà e dall'élite sociale. Inizialmente, i kimono erano realizzati in seta e decorati con motivi intricati, che spesso riflettevano simboli di status e fortuna. Nel corso dei secoli, il kimono ha subito diverse trasformazioni, adattandosi alle tendenze della moda e alle influenze culturali. Durante il periodo Edo (1603-1868), il kimono divenne un capo di abbigliamento comune per uomini e donne di tutte le classi sociali, con stili e design che variavano in base all'età, al sesso e all'occasione. Oggi, il kimono continua a essere un'icona della tradizione giapponese, indossato durante occasioni speciali come matrimoni, cerimonie e festival, ma ha anche trovato nuova vita come elemento di moda contemporanea, interpretato in modo creativo da stilisti e artisti di tutto il mondo. Il kimono non è solo un capo di abbigliamento, ma anche un simbolo di identità e cultura giapponese. Ogni aspetto del kimono, dalla scelta dei tessuti ai motivi decorativi, riflette valori culturali profondi e tradizioni tramandate da generazioni. Ad esempio, i kimono con motivi floreali come ciliegi in fiore o crisantemi sono spesso associati alla natura e alla stagione, mentre i kimono indossati durante le cerimonie formali sono caratterizzati da colori sobri e design eleganti. Inoltre, il modo in cui viene indossato il kimono, seguendo precisi rituali e protocolli, è un'espressione di rispetto per la storia e la cultura giapponese. Nonostante le sfide della modernità, il kimono continua a essere un simbolo di orgoglio nazionale e una forma d'arte che incarna l'essenza dell'estetica e dell'eleganza giapponese.