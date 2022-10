Kim Rossi Stuart incontra il pubblico del Troisi

Sabato 22 ottobre alle 17.30 l'attore e regista Kim Rossi Stuart presenta "Brado", una storia d'amore e di guarigione per la terza regia dell'attore, che indaga sul rapporto genitore-figlio.

Tommaso non vuole più avere niente a che fare con suo padre, ma è costretto ad aiutarlo per mandare avanti il ranch di famiglia dopo che questi si è fratturato alcune ossa. I due si ritrovano per addestrare un cavallo recalcitrante e portarlo a vincere una competizione di cross-country, ma allo stesso tempo provano a sciogliere quel grumo di rabbia, ostilità, rancore, che ha impedito loro per tanto tempo di essere vicini...

Il film è distribuito da Vision Distribution, sarà in programmazione dal 20 ottobre.

Foto da Facebook @CinemaTroisi