Kim Gordon a Ostia Antica Festival 2023

Il 5 luglio, alle 21, Kim Gordon sarà al Teatro Romano di Ostia Antica nel contesto di Ostia Antica Festival 2023.



Con una carriera che dura da quasi quattro decenni, Kim Gordon è una delle artiste più prolifiche e visionarie in circolazione. Co-fondatrice dei leggendari Sonic Youth, Gordon si è esibita in tutto il mondo, collaborando con molte delle figure più carismatiche della musica tra cui Tony Conrad, Ikue Mori, Julie Cafritz e Stephen Malkmus. L’aspetto che ha sempre caratterizzato la sua carriera è la ritrosia ai suoni convenzionali e agli stili predefiniti. Le canzoni si scoprono mentre si srotolano, ognuna esplorando possibilità e rispettivi limiti. La sua padronanza è sorprendente, ma la curiosità artistica di Gordon rimane la chiave dietro la sua musica.

Gordon continua questa ricerca su No Home Record, la sua prima uscita da solista, prodotta da Justin Raisen (Angel Olsen, Yves Tumor, John Cale, Charli XCX, ecc.) e registrata allo Sphere Ranch di Los Angeles. Prendendo in prestito il nome da un film di Chantal Akerman, No Home Record è, per molti versi, un ritorno tanto quanto una partenza. Quando Gordon ha iniziato a suonare per la prima volta nei primi anni '80, ha usato una chitarra, una drum machine e alcuni testi presi dalla pubblicità di una rivista. No Home Record contiene echi di quella idea artistica, sia nella forma che nel concetto. In "Cookie Butter" (prodotto da Shawn Everett), la voce di Gordon si protende con insistenza su un ritmo metallico di gocce di pioggia: "Sei fottuto / Pensi / Voglio / Sei caduto". La canzone continua, frenetica e trascinante, fino a trovare una soluzione nei versi "Industrial metal supplies / Cookie butter", che illustrano perfettamente la singolare capacità lirica di Gordon di fondere critica culturale, divulgazione e umorismo. E tutto l’album scorre su questa linea, frenetico, senza concessioni al già sentito.

Kim Gordon presenterà “No Home Record” accompagnata dalla sua esplosiva band tutta al femminile.