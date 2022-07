Kill The Beast, il tributo agli Eagles

Sabato 23 luglio Quid Channel, sulla terrazza della Pizzeria Frontoni, in via Assisi 117, presenta un viaggio nella storia della musica grazie ai Kill The Beast che omaggeranno gli Eagles con un tributo acustico in grado di far rivivere al pubblico le notti estive sulla spiaggia davanti ad un falò.

Kill The Beast (Tributo agli Eagles)

5 sgabelli, 5 voci, pianoforte, tante chitarre e canzoni intramontabili come Take It Easy, Lyin’ eyes, Desperado, Tequila sunrise e tante altre, per volare in America, dritti verso l’Hotel California. I Kill The Beast sono: Max Evangelista (voce e chitarra ritmica), Rino D'Angelo (voce e chitarra solista), Stefano Vetturini (voce, chitarra acustica, banjo, mandolino), Francesca Mora (voce, armonica, tastiere), Gianluca Sabini (voce e basso).

Com’è ormai consuetudine – anche in estate - gli appuntamenti live del QUID saranno trasmessi in live streaming, grazie alla proieizione dell’evento in diretta su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso durante il periodo dell’emergenza Covid. Una nobile iniziativa che ha permesso al locale di continuare a dar voce agli artisti indipendenti, anche durante il periodo di fermo.