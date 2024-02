Kihò. Sogni in libertà a Centrale Preneste Teatro

Ancora una domenica per tutta la famiglia con la rassegna Infanzie in gioco a Centrale Preneste Teatro (Via Alberto da Giussano, 58): il 25 febbraio alle 16.30 la Compagnia L’Orma del Leone porta in scena lo spettacolo comico con bolle di sapone “Kihò. Sogni in libertà”. La regia e la scenografia sono di Thomas Limbosch, in scena c’è l’artista Andju Ormeloh.

Tutto inizia con un incidente, un atterraggio catastrofico: Yumé è ancora tutta di un pezzo, ma il suo aeroplanino è disintegrato. Riesce a rappezzarlo, ma non parte: è finito il carburante. Che dice il manuale di emergenza? Deve assolutamente trovare gli abitanti di questo pianeta e raccogliere i loro sogni, perché, si sa, per viaggiare tra le galassie servono tanti sogni, tantissimi. Yumé si mette in strada e ci prova, ma subito la delusione: sulla Terra non si sogna, o lo si fa così poco che rischia di rimanere bloccata qui in eterno. Ma non si rassegna, non è poi così difficile sognare! Con pazienza, Yumé ci fa vedere sogni raccolti qui e là, su quello o quell’altro pianeta. Li materializza con il sapone. Sogni piccoli o grandi, fantasie esaltanti, importanti, dolci pensieri d’amore. Yumé li fa vedere e vivere, bolle di tutti i tipi. E poi, gli incubi, le angosce, la paura, il vuoto. Il nulla. Dove rinasce la vita, la fantasia. Bene, ora siamo pronti per sognare tutti insieme. Ma per funzionare serve ancora dell’esplosivo: tutti i pensieri cupi che ingombrano le nostre menti faranno da esplosivo. Yumé ci risolleva da tutto ciò che ci appesantisce e il suo aeroplanino finalmente parte. Addio e non dimenticatevi di sognare!

Adatto dai 3 anni. Il costo del biglietto è per tutti di 7 euro. Acquisto esclusivamente on-line su www.centraleprenesteteatro.it/calendario-eventi o in biglietteria il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00 previa disponibilità dei posti.