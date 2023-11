Kids & Family: spettacoli, laboratori e spazio ludico al Mattatoio

Le geografie che attraversano il Romaeuropa festival incontrano quelle della creatività e dell’immaginazione con la sezione Kids & Family a cura di Stefania Lo Giudice e trasformano, dal 10 al 19 novembre, il Mattatoio in uno spazio dedicato ai bambini, alle bambine e alle loro famiglie. Un vero e proprio festival nel festival che, nello spirito di Romaeuropa, abbraccia più discipline disegnando ulteriori geografie di incontro e dialogo.



S’inserisce nell’ambito del programma FuturoPresente, sostenuto dal Fonds Podiumkunsten e dall’Ambasciata dei Paesi Bassi, il focus dedicato alla creazione olandese per l’infanzia che vede protagoniste dal 10 al 12 novembre la compagnia Het Filiaal theatermakers con Il guardiano notturno (De Nachtwaker), uno spettacolo poetico e non verbale, destinato a un pubblico di tutte le età, dedicato all’ascolto e alla visione di un mondo pieno di fantasie e colpi di scena, mentre dal 17 al 19 novembre arriva il teatro musicale della compagnia Het Houten Huis con Io, ehm…io: un uomo oberato di lavoro si sveglia e trova la sua casa trasformata in un luogo che non risponde più alle logiche della gravità, ma ospita un mondo del tutto rovesciato e finalmente libero. A chiudere il focus dedicato alla scena olandese, sempre nel secondo weekend di Kids&Family, è Meneer Monster con Lucky Luuk, ispirato liberamente alla famosa serie a fumetti di Lucky Luke: da un mondo in miniatura, tre ragazzi si fanno strada attraverso la loro immaginazione come tre coraggiosi cowboys.



Dal 10 al 12 novembre torna al festival la compagnia di nuovo circo Quattrox4 che prosegue con Leonia la ricerca avviata lo scorso anno in omaggio a Le Città Invisibili di Italo Calvino, in scena una performance itinerante e partecipativa che usa il circo contemporaneo per costruire un ponte tra realtà e utopia, attingendo alla scrittura viva e caleidoscopica del grande scrittore del Novecento. Al mondo della letteratura guarda Roberto Abbiati con il suo Una tazza di mare in tempesta (Premio Fiesole per le arti, in scena dal 10 al 12 e dal 17 al 19 novembre), ispirato al capolavoro di Melville Moby Dick, l’attore, musicista e illustratore trasporta in una piccola stiva di legno, capolavoro di artigianalità, storie fantastiche e personaggi bizzarri in un viaggio dedicato all’immaginazione, alla musica, al teatro, alla narrazione. La compagnia Teatro Necessario porta al Mattatoio per entrambi i weekend la speciale installazione musicale e performativa La Dinamica del Controvento, un vero e proprio spettacolo costruito come un’avventura: un pianoforte suonato dal vivo e un tappeto che si libra a mezz’aria sono gli elementi che accompagnano gli spettatori verso nuove terre da scoprire o geografie ancora da immaginare.



Torna lo spazio ludico gratuito dedicato al giovanissimo pubblico con installazioni, performance, giochi d’artista e un angolo libri a cura della libreria Eco di Fata; un luogo di aggregazione e partecipazione animato dalle attività di Officina Clandestina, un’area giochi di legno che sfida i più piccoli e le più piccole con giochi dedicati al movimento, alla logica e alla socializzazione, Officina Sonora, il playground musicale con materiale di recupero della Marlon Banda e il laboratorio di stop-motion proposto da Spin-Off e Moonchausen in cui i più piccoli e le più piccole diventano protagonisti di video con effetti speciali. Le attività ludiche sono fruibili venerdì dalle 15 alle 19, sabato dalle 10 alle 20 e la domenica dalle 10 alle 19 fino a esaurimento posti, tutte le info sul sito www.romaeuropa.net