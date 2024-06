Kids Energy Day a Explora

In programma sabato 15 giugno l’evento Kids Energy Day, proposto nell’area verde del museo Explora. Una giornata di divertimento con attività e laboratori dedicati al movimento, pensati per bambine e bambini dai 3 anni.

L’evento, patrocinato dal Municipio II Roma Capitale, è proposto grazie a Storie in Movimento, un progetto finanziato da Con i Bambini e Fondazione Cariverona, coordinato dal gruppo Pleiadi. La giornata a ingresso gratuito, propone esperienze pensate per coniugare attività motorie e creatività, favorendo la scoperta.

Nell’area verde del museo, dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 13:30 alle ore 18:00, è possibile partecipare alle attività a fruizione libera: Tutti in pista, per realizzare palline di feltro da testare su piste magnetiche sperimentando pendenze e inclinazioni; Arte in movimento, per sperimentare le spin bike e creare opere d’arte grazie a biciclette e piani rotanti; Creatività in movimento, un’attività motoria tra percorsi, costruzioni e ponti da costruire con fantasia e sperimentazione.

Inoltre, durante la giornata, l’attività di animazione Arti Circensi, condotta dal maestro Daniele Antonini con giocoleria, percorsi e salti acrobatici.

Il progetto

L’evento Kids Energy Day è reso possibile grazie a Storie In Movimento, il progetto nato per promuovere il sano sviluppo motorio e alimentare dei bambini in età prescolare, con interventi che coinvolgono insegnanti, famiglie e Istituzioni.

Il progetto è finanziato da Con i Bambini e dalla Fondazione Cariverona, coordinato dal gruppo Pleiadi. Le attività sono realizzate secondo un approccio innovativo ed evidence-based e organizzate da insegnanti guidati e formati da ricercatori del Centro Ricerche sullo Sviluppo Motorio nell’Infanzia dell’Università di Verona e da operatori di realtà del terzo settore specializzate in approcci didattici innovativi.