Nuovo showroom Kia a Roma: apertura con musica, aperitivo e offerte promozionali

Arriva una straordinaria serata all’insegna della mobilità del futuro e del divertimento per tutti gli appassionati del mondo delle quattro ruote!

Nel primo giorno di Primavera porte aperte a coloro che vorranno esplorare nuovi modelli e approfittare di promozioni esclusive presso il nuovissimo Showroom Kia a Roma, in Via Tivoli, 31, Zona Tiburtina: appuntamento da Auto Royal Company Giovedì 21 Marzo, dalle ore 18 alle ore 21.30.

Non solo vetture ma anche intrattenimento: dopo il taglio del nastro il programma della serata prevede Dj Set e performance sorprendenti accompagnati da un aperitivo esclusivo.

Si potrà testare inoltre, attraverso una prova su strada, l’eccellenza della gamma Kia, leader nell’elettrificazione, dotata di tecnologie moderne, ecologiche e con motorizzazioni di ultima generazione.

Durante la serata continuano le sorprese da Auto Royal Company che per l’occasione mette a disposizione 50 veicoli Kia in pronta consegna, con promozioni irripetibili valide solo per tutto il mese di marzo. Kia non solo abbatte i tassi, ma anticipa anche gli ecoincentivi statali!

Avere la propria auto Kia dei sogni a condizioni speciali è un’occasione unica, da non perdere.

Appuntamento quindi Giovedì 21 marzo in Via Tivoli, 31 nella Concessionaria Auto Royal Company.



Per partecipare all'evento è necessaria la registrazione: QUI

Informazioni utili

Quando: Giovedì 21 Marzo 2024

Dove: Via Tivoli, 31 - 00156 - Roma - Zona Tiburtina - 1 km entro il GRA

Orario: dalle 18 alle 21.30