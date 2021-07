Khora Teatro e Teatro Menotti presentano "Le opere complete di Shakespeare in 90 minuti"

Dal 5 al 7 agosto al Teatro Tor Bella Monaca in scena LE OPERE COMPLETE DI SHAKESPEARE IN 90’ di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield, con la traduzione di Andrea Buzzi.



Dopo il debutto al Fringe Festival di Edimburgo nel 1987, questa originalissima commedia è stata replicata per nove anni con crescente successo al Criterion Theatre di Londra, fino a diventare uno degli spettacoli più conosciuti al mondo. Lo spettacolo è una parodia di tutte le opere di Shakespeare eseguita in forma comicamente abbreviata da tre attori che usano le più svariate tecniche interpretative. Lo spettacolo è veloce, spiritoso e fisico. Un’immersione leggera e stravagante nel mondo shakespeariano, un omaggio divertito e divertente al grande drammaturgo. Sul palco del Tor Bella Monaca Teatro Festival ARENA ESTARTE, lo spettacolo viene proposto nella versione italiana da Khora Teatro e Teatro Menotti, e interpretato da Lorenzo Degl’Innocenti, Fabrizio Checcacci e Roberto Andrioli.



Giovedì 5, venerdì 6 e sabato 7 agosto ore 21

di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield

traduzione di Andrea Buzzi

con e regia Lorenzo Degl’Innocenti, Fabrizio Checcacci e Roberto Andrioli



Khora Teatro e Teatro Menotti



Tor Bella Monaca Teatro Festival ARENA ESTATE



BIGLIETTI

intero 12,00 Euro

ridotto 10,00 Euro

giovani 8,00 Euro



GIFT CARD 78,00 Euro (10 ingressi)



info e prenotazioni 06/2010579

promozione@teatrotorbellamonaca.it



Accesso consentito con mascherina. Nel rispetto delle prescrizioni È PREFERIBILE PRENOTARE E RITIRARE I BIGLIETTI CON ANTICIPO per evitare assembramenti

