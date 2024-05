Kerry King a Rock in Roma 2024

A Rock in Roma il concerto del leggendario chitarrista del gruppo thrash metal Slayer: Kerry King si esibirà il 6 luglio 2024 all’Ippodromo delle Capannelle.

L’artista pubblicherà il 17 maggio l’album da solista “From Hell I Rise“, su Reigning Phoenix Music; la maggior parte del disco è stata registrata agli Henson Studios di Los Angeles in circa due settimane ed è terminata lo scorso giugno con il produttore Josh Wilbur (Korn, Lamb of God, Avenged Sevenfold, Bad Religion). “Vari argomenti religiosi, alcune tematiche legate alla guerra, roba pesante, roba punk, roba doom e roba spettrale, il tutto a una velocità erculea.

Se vi sono piaciuti gli Slayer in qualsiasi parte della nostra storia – con queste parole Kerry King commenta il suo album - C’è qualcosa in questo disco che vi piacerà, che sia punk classico, punk veloce, thrash o semplicemente heavy metal!”. Il musicista statunitense, co-fondatore degli Slayer, sarà in tour in Europa con il suo progetto solista e in Italia per due appuntamenti dal vivo, tra cui a Rock in Roma.

Con lui, sul palco, ci saranno anche il cantante Mark Osegueda (Death Angel), il chitarrista Phil Demmel (ex-Machine Head, ex-Vio-Lence), il bassista Kyle Sanders (exHellyeah) e il batterista Paul Bostaph (Slayer).