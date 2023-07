Kenny Garrett alla Casa del Jazz

Kenny Garrett arriva alla Casa del Jazz il prossimo 14 luglio. Con la sua illustre carriera che include collaborazioni con Miles Davis, Art Blakey e The Jazz Messengers, Donald Byrd, Freddie Hubbard, Woody Shaw e la Duke Ellington Orchestra, oltre a una carriera annunciata come artista solista iniziata più di 30 anni fa , Kenny Garrett è riconosciuto come uno dei maestri viventi più brillanti e influenti del jazz moderno.

E con il suo ultimo, meraviglioso album “Sounds From The Ancestors”, vincitore del Grammy Award, Garrett non mostra segni di adagiarsi sugli allori.

L'ultima uscita di Kenny Garrett, Sounds From The Ancestors, è un album dalle mille sfaccettature. La musica, tuttavia, non si colloca all'interno degli stretti confini dell'idioma jazz, il che non sorprende considerando che il sassofonista contralto e compositore riconosce artisti del calibro di Aretha Franklin e Marvin Gaye come influenze significative.

“L'idea iniziale era quella di cercare di ottenere alcuni dei suoni musicali che ricordavo da bambino, suoni che sollevano il tuo spirito come John Coltrane, 'A Love Supreme'; Aretha Franklin, “Amazing Grace”; Marvin Gaye, "What’s going on"; spiega Garrett. "Quando ho iniziato a pensare a loro, ho capito che era lo spirito dei miei antenati." In effetti, “Sounds From The Ancestors” riflette la ricca storia del jazz, dell'R&B e del gospel della sua città natale, Detroit. Ma, ancora più importante però, risuona di una moderna vivacità cosmopolita, in particolare con l'inclusione di musica proveniente da Francia, Cuba, Nigeria e Guadalupa.