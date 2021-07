“Sorry We Missed You”, Ken Loach a San Cosimato

Prosegue il cartellone degli appuntamenti de Il Cinema in Piazza. Venerdì 16 luglio di nuovo protagonista Ken Loach, questa volta in collegamento da piazza San Cosimato.

Il regista presenterà “Sorry We Missed You” (2019, 101 min): Ricky e Abby lavorano sodo per mantenere i loro due figli, tuttavia non guadagnano abbastanza per assicurare alla famiglia una vita dignitosa. Decidono quindi di aprire un'attività indipendente, che però non si rivela essere una soluzione.

Come partecipare agli eventi del Cinema in piazza nell'estate 2021

Ogni giorno a partire dalle 9 si possono prenotare gli eventi della sera stessa. Il programma completo è disponibile su www.ilcinemainpiazza.it. A partire dal 16 giugno, tutti gli eventi inizieranno alle 21.15, come nelle scorse edizioni. Sul ticket è indicato l'orario di entrata in piazza e la piazzola dentro cui prendere posto. L'ingresso è gratuito e la prenotazione è obbligatoria. Si consiglia di portare da casa un cuscino, un telo o una seduta.

