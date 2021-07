Ken Loach al Parco della Cervelletta presenta “Sweet Sixteen”

Nuova settimana di proiezioni e incontri a Il Cinema in Piazza, la settima edizione della rassegna curata dall’Associazione Piccolo America. Piazza San Cosimato a Trastevere, il parco della Cervelletta a Tor Sapienza e il nuovo schermo di Parco di Monte Ciocci a Valle Aurelia si preparano a ospitare grandi nomi del cinema nazionale e internazionale, a cominciare dal Maestro del cinema britannico impegnato Ken Loach, in video-collegamento per presentare due dei suoi film più iconici. E poi Nunzia De Stefano, Virginia Apicella e tanti titoli imperdibili da godersi seduti sotto le stelle della notte romana.

Giovedì 15 luglio a Tor Sapienza arriva un grande ospite internazionale: Ken Loach, maestro del cinema britannico e autore da sempre impegnato sui grandi temi sociali e civili, due volte vincitore della Palma d’oro a Cannes e Leone d’oro alla carriera alla Mostra Internazionale del cinema di Venezia.

Il regista presenta in video-collegamento il suo “Sweet Sixteen” (2002, 106 min). Jean, la mamma di Liam, è in carcere ma deve essere rilasciata per il giorno del sedicesimo compleanno del figlio. Liam sogna una vita normale, la famiglia che non ha mai avuto, una casa che possa essere un rifugio sicuro per lui, sua madre e sua sorella.

Come partecipare agli eventi del Cinema in piazza nell'estate 2021

Ogni giorno a partire dalle 9 si possono prenotare gli eventi della sera stessa. Il programma completo è disponibile su www.ilcinemainpiazza.it. A partire dal 16 giugno, tutti gli eventi inizieranno alle 21.15, come nelle scorse edizioni. Sul ticket è indicato l'orario di entrata in piazza e la piazzola dentro cui prendere posto. L'ingresso è gratuito e la prenotazione è obbligatoria. Si consiglia di portare da casa un cuscino, un telo o una seduta.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...