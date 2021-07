Kemama live al Quid: serata rock in terrazza

Giovedì 8 luglio 2021, alle 20.45 dal vivo sul palcoscenico del QUID (c/o Pizzeria Frontoni, in Via Assisi 117), approda l’esplosivo trio Kemama, per una serata di rock in terrazza ad altissimi livelli, suonato senza soste dalla band distribuita da Universal Music Italia.

Il live sarà anche trasmesso in streaming su Quid Channel, la WebTV del club nata dal palco chiuso durante l’emergenza Covid, per dar voce agli artisti indipendenti.

Il trio Kemama è nato dall'incontro tra Ketty Passa, Marco Sergi e Manuel Moscaritolo, inizialmente live band per il tour del disco "Era Ora" di Ketty, dal quale matureranno quattro intensi anni di collaborazioni artistiche. L'idea di ufficializzare un trio con una propria anima arriva nel 2019, durante una produzione radio-televisiva con Ketty, presentatrice e cantante supportata da Marco e Manuel in qualità di resident band. Kemama è necessità di esserci attraverso tematiche importanti ed un suono che nasce nella sua grande matrice, il Rock, a cui si aggiungono sfumature 2.0 che derivano dall' esperienza artistica e personale dei singoli componenti. Il loro primo EP dal titolo “Testa o Croce”, distribuito da Universal Music Italia e dalla imminente uscita, sarà seguito dal videoclip "Poveri Demoni", in collaborazione con il beatboxer Rise.

