Kat Lumen Live



Il suo stile è così unico che non è facile da definire. Alcuni lo chiamano folk contemporaneo, altri indie o soft pop, ma è innegabile che riesce a emozionare gli ascoltatori con le sue canzoni e la sua presenza. I suoi spettacoli dal vivo sono sempre un'esperienza, un incontro sincero con il pubblico oltre a una fonte di arricchimento, perché, quando è possibile, cerca di collaborare con altri artisti (locali).

Kat Lumen condivide con il pubblico i suoi desideri, i suoi dubbi, le sue gioie e le sue danze più intime in sette lingue: spagnolo, inglese, portoghese, olandese, francese, italiano e basco.



Chi è Kat Lumen?



Questa poliglotta per passione e filologa di formazione usa la voce, la fisarmonica, il flauto e il pianoforte o la tastiera per toccare il cuore e l'anima del pubblico.

Kat de Kateleine, il nome che i genitori le hanno dato alla nascita. E di gatto, perché si sente madrilena (i madrileni sono soliti chiamarsi «gatos»), anche se è nata e cresciuta in Olanda. E perché il gatto è un animale che l'ha sempre affascinata. Lumen, dal latino "fonte di luce", per l'intenzione e il desiderio di portare luce nel mondo. E perché il primo pezzo che ha composto, quando aveva 15 anni, si chiamava "Lumen in Nocte".

Kat Lumen canta e suona le sue canzoni perché ha bisogno di esprimersi per dare un senso alla vita. È il suo modo di analizzare il suo mondo interiore. L'arte in generale e la musica in particolare la fanno sentire connessa alla vita. La sua insaziabile curiosità la porta a indagare e attualmente sta sperimentando suoni elettronici per dare colore alle sue composizioni originali. Nel giugno 2023 ha pubblicato il suo primo EP intitolato "Respiro", cinque canzoni sensibili e autentiche arrangiate e prodotte da Mauri Corretjé. Si è esibita in festival e locali di cinque paesi: Spagna, Italia, Paesi Bassi, Marocco e Brasile.



La Location: Zurla Bistronomia

L'evento si svolgerà presso Zurla, un luogo progettato per accogliere, coinvolgere e stupire i suoi ospiti. L'atmosfera è una fusione di arte, design, eleganza, colore e creatività, una sinergia che si riflette nei piatti proposti e nell'accoglienza dello staff.

“La "Z" nel nostro logo rappresenta la nostra essenza: Zest, Zeal, Zenith! È l'energia che mettiamo in ogni piatto (Zest), la passione che guida il nostro servizio (Zeal) e l'eccellenza che raggiungiamo (Zenith).” dice Youssef, proprietario del locale.

Questa sera sarà sul nostro palco per farci entrare nel suo mondo interiore.