Kát’a Kabanová, opera lirica in tre atti al Teatro dell'Opera

Il Teatro dell’Opera presenta la straordinaria opera lirica in tre atti di Leoš Janá?ek, con la regia di Richard Jones, in un nuovo allestimento in coproduzione con la Royal Opera House, Covent Garden.

Kat’a Kabanová fu composta nel 1921, su libretto dello stesso autore in collaborazione con Vincenc Cervinka, ispirato al dramma Bou?e (L'uragano) di Aleksandr Nikolaevi? Ostrovskij, e debuttò con grande successo nel novembre dello stesso anno al Teatro Nazionale di Brno.

Ambientata nella seconda metà dell’Ottocento in una piccola e isolata città sulle rive del fiume Volga, l’opera è una tragedia che ruota intorno ai pregiudizi, ai sensi di colpa e alla prepotenza, ambientata in una società rigida e repressiva. La giovane protagonista, sposata con Tichon, è vittima, insieme al marito, dei soprusi della suocera, donna amareggiata e dominante. Durante un viaggio di lavoro del marito, Kat’a cede ai suoi sentimenti per Boris, innamorato di lei a distanza. Dopo aver commesso adulterio, la romantica eroina confessa la sua colpa e, in preda al rimorso, si suicida gettandosi nelle gelide acque del Volga.

Per Kát’a Kabanová, il compositore ceco fu ispirato da Kamila Stösslova, una donna sposata molto più giovane di lui, verso cui nutriva una passione forte e non corrisposta. Appassionato di musica, cultura e letteratura russa, Janá?ek diede vita a un’opera unica, dalle melodie fortemente popolari, romantiche e travolgenti.ù

Foto: Teatro dell'Opera Official Website