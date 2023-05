Kasia al Room 26

Il mese di maggio a Roma inizia nel segno di una special guest delle notti internazionali: Kasia, ospite del Room 26 nella notte di sabato 6 maggio. Il primo weekend di maggio si apre venerdì 5 maggio con tutto il divertimento dei djs resident, i padroni di casa delle console all’Eur: Fabio Angeli, Mattia Olivi e Lorenzo Barbera, pronti ad allietare il primo bagliore di una nuova bella stagione il cui profumo che è alle porte.

Il risveglio musicale di primavera al Room 26, prosegue con la special guest Kasia, ospite accolta dal resident Miki Stentella, nella notte di sabato 6 maggio. Il tutto sempre con la direzione artistica di Neon.

Chi è Kasia?

Per la DJ e produttore newyorkese KASIA, la musica è un linguaggio unificante progettata per superare i confini sociali e culturali. Il suo suono profondo ed energico è un invito al viaggio trascendentale della vita, uno stato elevato che ha trasformato le piste da ballo di tutto il mondo. Guidata dalla musica sin dalla tenera età, KASIA offre un'esperienza senza tempo piena di nostalgia di amore per il suo percorso personale, che intensifica il vero scopo della musica stessa, mirato ad unirci in modo generale.

Come ogni arte deve fare. La promettente DJ ha già suonato set illustri in hotspot affermati per appassionati di musica dance a Ibiza, Miami, Tulum, Los Angeles, New York, Mykonos, Polonia, Romania, Brasile, Turchia e Italia. Oltre alle residenze presso il mitico “Bora Bora” di Ibiza e in altri locali prestigiosi come “Mia Beach Club” a Tulum e Malibu. Quest'anno KASIA ha anche debuttato nei suoi primi festival come UNTOLD e Never Sea insieme a molte leggende techno e underground. KASIA non solo detiene uno spazio olistico per predicare da sola i poteri curativi della musica a un pubblico internazionale, ma ha anche intensificato l'esperienza insieme ad alcuni dei più grandi nomi della musica elettronica, tra cui Solomun, Jamie Jones, Tale Of Us, Nina Kraviz, Dixon, Stephan Bodzin, Black Coffee, The Martinez Brothers e molti altri. Da un tocco creativo con le sue influenze etniche acquisite nel tempo e i suoi DJ set, combinano solidi stili Progressive House e Melodic Techno con un'impressionante abilità alla batteria. Un'entusiasmante selezione di brani che ha recentemente portato a un milione di visualizzazioni del suo mix live su YouTube in meno di 3 settimane.