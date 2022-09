Le Dive con qualcosa in più, lo spettacolo musicale di e con Karma B

Dopo un’estate in giro per l’Italia nella serata di venerdì 2 settembre 2022 il tour delle Karma B farà tappa a Roma ospite di Queerelle *La Festival*, il nuovo format d’intrattenimento sorto all’interno del Parco del Ninfeo, dove dalle ore 21.30 andrà in scena lo spettacolo musicale “Le Dive con qualcosa in più”, scritto e interpretato dalle drag queen più famose d’Italia.

C’è attesa per l’unica tappa romana delle Karma B che, con il loro spettacolo applaudito nelle date estive dell’omonimo tour “Le Dive con qualcosa in più”, prodotto da Freak&Chic e Barley Arts, ha conquistato città come Torino, Padova, Alassio, Milano, Brescia, Pisa, Firenze, Terni, Mantova, Palermo, ecc. Un caleidoscopico viaggio all’interno del luminoso mondo delle due drag queen, la cui più che ventennale storia artistica è raccontata in alternanza a rispettosi ed ironici omaggi alle grandi dive del passato. Oltre un’ora di musica dal vivo e aneddoti che hanno raccolto consensi da nord a sud, con piazze piene e teatri gremiti, passando per i festival e le manifestazioni di genere.

Nella serata di venerdì 2 settembre le Karma B sbarcheranno a Queerelle *La Festival*, il neonato contenitore artistico capitolino ideato come luogo di confronto, in cui “integrazione e libertà d’espressione aboliscono la diversità per lasciare spazio all’unicità”, così come è descritto sui canali ufficiali della kermesse.

Queerelle è pronta ad accogliere la coppia in drag che ha convinto anche il pubblico televisivo, grazie a programmi come “Propaganda Live” su La7 o “Ciao Maschio”, andato in onda su Rai1 nella passata stagione invernale e di cui le Karma B sono state rivelazione protagonista. Il nuovo palco dell’Eur arricchisce la sua proposta culturale, artistica e di svago, con cui intratterrà i suoi avventori per tutto il mese di settembre. Un luogo costruito in sinergia con realtà sportive, musicali e contenutistiche, che tratteggiano senza definizione uno spazio dall’essenza puramente queer, in cui si esprimono le contraddizioni dei nostri tempi ed emergono le particolarità che diventano protagoniste di un contesto multiforme e fluido.

Ed è proprio sul neonato stage che si consumerà una pièce dai toni brillanti. Ma chi sono queste dive? Cos’hanno in più? Le Karma lo raccontano con canzoni eseguite dal vivo ed esibizioni omaggio a grandi dive della musica e dello spettacolo. Da Rettore al tributo a Raffaella Carrà, da classici come “Vacanze Romane” di Antonella Ruggiero all’inedito brano “Le Dive con qualcosa in più”, da loro scritto insieme a Romina Falconi. In scena in un camerino aperto al pubblico, fra una specchiera luminosa e variopinti costumi, le Karma B cantano, recitano, suonano, ballano e si raccontano, il tutto cambiando più abiti di due vallette a Sanremo ai tempi di Pippo Baudo.