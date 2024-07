Karawan, festival di cinema a Torpignattara

Dal 3 al 12 luglio torna Karawan, l’unico festival di cinema in Italia dedicato alle commedie in chiave interculturale, con ingresso gratuito a Parco Giordano Sangalli, nel cuore di Torpignattara.

Il tema scelto per l'edizione 2024, che si svolge all’ombra del suggestivo Acquedotto Alessandrino, è "Geografie Sociali" con una selezione di otto lungometraggi in concorso provenienti da Egitto, India, Germania, Filippine, Francia, Romania, Sri Lanka e Bangladesh, tutti in lingua originale con sottotitoli in italiano e altrettanti cortometraggi, sempre in concorso, dedicati al cinema d’animazione italiano.

Dieci serate di cinema con due sezioni competitive, una di lungometraggi e una di cortometraggi, l’omaggio al cinema onirico dei fratelli Nasser con Gaza Mon Amour, e per la serata di chiusura un cult del cinema italiano, C’è ancora domani di Paola Cortellesi, presentato con i sottotitoli in bengali per renderlo accessibile alla numerosa comunità bengalese che risiede a Roma, e in particolare a Tor Pignattara. Molti i registi che interverranno per introdurre i film e incontrare il pubblico. Tutti i film del Concorso sono presentati in anteprima a Roma, e in alcuni casi in anteprima assoluta italiana, in versione originale con i sottotitoli italiani.