Kaleidoscopic Way, mostra di Delia Pizzuti

Kaleidoscopic way è un progetto espositivo che raccoglie alcune opere pittoriche di Delia Pizzuti. È una mostra che vuole mettere a fuoco il rapporto corrente tra luce, colore, spazio e gesto, considerato nel flusso caleidoscopico in cui mutano la realtà esterna, la sua percezione e l'arte che ne è espressione.

In questo contesto, il colore, la luce, il gesto e lo spazio, elementi propri della poetica di Pizzuti, sono soggetti e strumenti costitutivi del mutare costante nella realtà oggettiva delle cose e in quella più soggettivamente intima e privata. L'artista, attraverso i dipinti, racconta il cambiamento continuo che accompagna le nostre esistenze individuali, caratterizzando, allo stesso tempo, l’essenza della natura e dell’uomo. Sulla tela, infatti, le forme, scaturite dalla gestualità della pittrice, diventano tracce di un movimento osmotico tra interno ed esterno, in un interscambio tra collettivo e individuale, sociale e personale, che genera crescita e mutamento. In tale dinamica, luce e colore assolvono alla loro funzione disvelatrice, rendendo visibili le immagini di una mutazione caleidoscopica, che ci vede sempre coinvolti. Le opere selezionate dalla artista per questa mostra, pur appartenendo a progetti pittorici differenti, sono tutte testimonianze del modo in cui la realtà, nel suo costante mutare, si presenta ai nostri occhi e al nostro sentire.



Kaleidoscopic way

Opere pittoriche di Delia Pizzuti

dal 14 al 16 luglio 2023, presso Studio Buccia, Via dei Fienaroli, 40 (Roma).

La mostra è visitabile tutti i giorni dalle ore 18.00.

Vernissage: venerdì 14 luglio 2023, ore 18.00.