Kaleidoscopes - Arte Astratta

Il 9 maggio dalle 18 alle 21 sarà inaugurata la mostra bi-personale KALEIDOSCOPES con le opere astratte di Daniela Ciotti e Michele Schirinzi.



KALEIDOSCOPES, è organizzata e curata da Craving Art di Alessia Dei, e sarà visitabile dal 9 Maggio 6 Giugno 2024 al Voia Art Gallery in via Nomentana 926, in zona Talenti a Roma.



Il progetto comune dei due artisti è un viaggio introspettivo alla ricerca del sé profondo, più puro e incontaminato, e che si esprime attraverso forme e colori, ma anche con il gesto stesso della stesura delle tinte.

Questo percorso fatto di sensazioni istintive trascina l'osservatore in un caleidoscopio in cui le cromie si spezzano, si moltiplicano e si fondono ogni volta in modo diverso.



Le tele astratte di Daniela Ciotti accarezzano e abbracciano chi ne contempla il fondersi dei colori. Lo sguardo infatti si perde nei passaggi delicati da una tonalità all'altra che l'artista ha dipinto d'istinto, in uno stato di immersione completo e senza controllo. Le sue opere introspettive esprimono sensazioni positive, delicatezza e conforto per chi le contempla meravigliato. La magia della sua pittura è però anche quella di riuscire a creare un senso di profondità nonostante non ci siano riferimenti alla realtà. I colori galleggiano su diversi livelli prospettici che sembrano invitarci ad entrare in un mondo sognante e malleabile e allo stesso tempo invadono lo spazio fisico dell'osservatore coadiuvando la sensazione immersiva. Le sfumature morbide o a tratti più decise, che si intrecciano tra loro, sono create dalla danza dell'artista sulla tela, quando sovrappone, impasta e attenua i colori acrilici con un'energia emotiva delicata e gioiosa.



Le otto tele del giovane artista cremonese Michele Schirinzi rappresentano un viaggio introspettivo per tappe successive che l'artista stesso ha intrapreso alla ricerca della propria identità e delle proprie zone incontaminate.



Il percorso si manifesta attraverso forme e colori che esplodono e si fondono. Mentre ogni dipinto prende forma da gestualità diverse, ognuna con una propria energia, che esplicitano i vari "strati emotivi". L'artista ci conduce nel profondo di noi stessi, guidandoci da una tela all'altra. Ci allontana ad ogni tappa, dalle sollecitazioni emotive date dalla realtà che ci circonda, fino a portarci laddove si diviene pura emotività.



Il viaggio tra le opere di Daniela Ciotti e Michele Schirinzi, fruito nella loro progressione, è una sorta di meditazione attraverso i colori, che si moltiplicano e si rimescolano come in un caleidoscopio.



Il Vernissage del 9 Maggio aprirà alle 18.30 con la presentazione della mostra e degli artisti che racconteranno il proprio viaggio interiore attraverso le loro tele. Durante la serata sarà offerto agli ospiti un aperitivo con drinks e buffet.

Artisti e organizzatori saranno presenti al vernissage dalle 18.30 alle 21, presso il Voia Art Gallery in via Nomentana 926, in zona Talenti a Roma



Gallery







Per informazioni cravingart.ad@gmail.com