“Kaleidos, viaggio nello spazio-tempo", la mostra di Claudio Massimi

Dal 22 al 31 dicembre 2023 Medina Art Gallery presenta “Kaleidos, viaggio nello spazio-tempo”, mostra personale di Claudio Massimi nella la galleria di Angelo Poliziano 32-34.



L’evento di opening si terrà il giorno 22 dicembre 2023 presso Medina Art Gallery

di Via A. Poliziano 32-34 con la presentazione di Alessandro Trani alle ore 18:00.



Claudio Massimi coltiva fin da giovanissimo la passione per il mondo dell’arte, frequenta il liceo artistico dove approfondisce l’innato talento per il disegno e dopo essersi diplomato entra nell’Accademia di Belle Arti a Roma. In questo ambiente subisce le influenze relative alle avanguardie novecentesche, e da qui inizia lo studio sul cubismo, il futurismo e sulla metafisica.



Nel 2012 entra a far parte della corrente NAJS (no art just sign). Dal 2017 intraprende un percorso artistico curato e seguito dal critico e storico dell’arte Gianmarco Puntelli. In Italia espone in molte località, tra cui in città come Roma, Napoli, Terni, Taormina e Mantova. In Europa espone in città importanti come Bruges, Londra, Parigi, Nizza, Montecarlo, Utrecht e Monaco di Baviera.



Il panorama artistico in cui Claudio Massimi crea è segnato da una profonda attenzione per i paesaggi immersi in una luce sprigionata dai colori vivi e dalle linee decise; lo spazio e il tempo fluttuano per intrecciarsi in una meravigliosa armonia che genera una realtà fatta di paesaggi scomposti e in continua evoluzione.



Nei paesaggi e nelle figure umane che prendono vita sulla tela, traspare l’anima degli oggetti; un corpo che non resiste al cambiamento, ma scorre con esso, lasciandosi trasportare in un flusso che genera energia vitale. Ogni personaggio porta con sé materialità e spiritualità che consentono di trasferire la pesantezza della razionalità nella leggerezza del sentimento.



L’arte del pittore rievoca le espressioni del Cubofuturismo, dove i temi della velocità e del costante movimento sono la rappresentazione di figure ordinate nel proprio disordine. I paesaggi di una natura sempre nuova, la capacità di rassicurare lo spettatore attraverso le forme e le espressioni del finito, un’armonia che si riflette nella ricerca dell’equilibrio tra spazio e tempo; sono tutti elementi che spingono l’artista verso la creazione di un linguaggio artistico diverso, in una delicatezza capace di produrre forme di vita in un viaggio dinamico in cui riflettersi.