Just Women’s Art: colori e geometrie in mostra per la Festa della Donna

Colori e materie vive “invadono” gli spazi di lavoro trasformando open space, aree relax e uffici in una vera e propria galleria d’arte. Si inaugura l’8 marzo in Wire, il coworking nato nel complesso degli ex Mulini Biondi a Roma, Just Women’s Art: mostra collettiva di quattro artiste della scuderia di Arte e Città a Colori di Franco Galvano. Il vernissage in occasione della Giornata Internazionale della Donna (ore 19-20.30).

Gli stili artistici eterogenei sono accomunati da un vivace e ricercato gusto coloristico delle quattro pittrici: Barbara Barardicurti, Danila De Minicis, Marzia Fiume Garelli e Eva Shunk, protagoniste di “Just Women’s Art”.

I volti enigmatici e le sinuose figure femminili di diverse etnie, le pennellate fluide, la morbidezza dei toni e i raffinati contrasti cromatici conferiscono una grande carica emozionale alle opere di Barbara Berardicurti. Danila De Minicis è una ex modella, designer di gioielli e pittrice, che nei suoi quadri astratti esprime le sfumature degli stati d’animo attraverso un’estrema ricerca materica e l’uso di colori brillanti come oro e argento, ad esaltarne la ricchezza. Anche Marzia Fiume Garelli dipinge, spesso con le mani, quadri astratti e materici facendosi trasportare dalla musica e dall’inconscio, rielaborando e bilanciando successivamente le forme ottenute. Ancora il colore e la materia trionfano nelle opere di Eva Shunk, un’affermata pittrice di origine tedesca, che con la sua tecnica personale conferisce volume e movimento ai suoi balli e alle sue donne africane.

La mostra “Just Women’s Art” è curata da Alessia Dei e organizzata da Arte e Citta a Colori in Wire Coworking Space (via Baccio Baldini, 12) sarà visitabile dall’8 marzo al 5 aprile 2022.

Il vernissage con le artiste che saranno eccezionali guide nel viaggio tra le opere si terrà l’8 marzo dalle 19 alle 20.30 su prenotazione press@wirecoworking.com. L’ingresso alla mostra è gratuito ed è visitabile tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 18. Ingresso consentito solo con Green Pass, obbligatorio uso mascherina Ffp2.