"Just the woman I am 2022": sport in Ateneo per la ricerca sul cancro

Una domenica all’insegna dello sport, della cultura e della solidarietà. Il 6 marzo, a partire dalle 10.30, nel parco dell’Università degli Studi Link Campus University a Via del Casale di San Pio V a Roma si svolgerà Just the woman I am 2022.

Il programma prevede un allenamento funzionale soft, sotto la guida di Streetgym Experience Roma. All’esercizio fisico si alterneranno momenti dedicati all’illustrazione storica del Casale di San Pio V, residenza pontificia del ‘500 e autentico gioiello rinascimentale poco conosciuto anche dagli stessi romani.

Just the woman I am 2022 raccoglie i fondi per la ricerca universitaria sul cancro, promuove la prevenzione, i corretti stili di vita, l’inclusione e la parità di genere. L’iniziativa, aperta a tutti, è promossa dalla Link Campus University e dal Politecnico di Torino che, con il Centro Universitario Sportivo locale, organizza in parallelo un’iniziativa sportiva nel capoluogo piemontese.

Per partecipare è prevista una donazione minima di 15 euro, che sarà devoluta alla ricerca universitaria sul cancro. Ai presenti sarà distribuito un kit di partecipazione fornito dal comitato organizzatore. Per aderire, scrivere a: terzamissione@unilink.it