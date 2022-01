Jump Aces in concerto al Charity Café

I Jump Aces sono una neoformazione romana jump_blues & swing che di nuovo ha solo il nome, è formata nella quasi totalità da musicisti molto conosciuti della scena romana e non solo. Marco Meucci al piano e voce è una garanzia, il boogie nelle mani ed una voce che lascia il segno. Alessandro Angelucci ,un punto di riferimento della chitarra jump_blues. Al Compassi al contrabbasso viene dal Rockabilly ma non disdegna escursioni nel jump e nello swing ultimo ma non ultimo. Lorenzo Francocci alla batteria, l’energia dei vent’anni con un talento infinito. Quattro assi al posto giusto!



Line-up

Marco Meucci: piano & voce

Alessandro Angelucci: chitarra

Al Compassi: contrabbasso

Lorenzo Francocci: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Inizio concerto ore 22:00

Per via del distanziamento, i posti fronte palco all'interno del locale, si sono ridotti a 14. Nello specifico: 3 tavolini da 2 persone nella parte superiore del nostro piccolo "anfiteatro" più altri 2 tavolini da 4 persone nella parte inferiore. Prenderemo Prenotazioni solo per la Cena con ingresso dalle 20:30 alle 21:00 (poi decade)



I concerti avranno sempre inizio alle ore 22:00 e si svolgeranno sempre in 2 SET



ad ogni SET sarà prevista una Prima Consumazione Obbligatoria al costo minimo di 10€