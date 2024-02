Jump Aces al Charity Café

I Jump Aces sono una formazione romana jump_blues & swing formata nella quasi totalità da musicisti molto conosciuti della scena blues romana e non solo. Marco Meucci al piano e voce, già leader dei Red Wagons, il boogie nelle mani ed una voce che lascia il segno. Alessandro Angelucci , un punto di riferimento della chitarra jump_blues. Ivano Sebastianelli al basso non disdegna escursioni nel jump e nello swing. Ultimo, ma non ultimo, Lorenzo Francocci alla batteria, l’energia dei 30 anni con un talento infinito. Quattro assi al posto giusto !!!



Line-up

Marco Meucci: voce & piano

Alessandro Angelucci: chitarra

Ivano Sebastianelli: basso

Lorenzo Francocci: batteria



Charity Café

Via Panisperna 68

Nel mese di settembre il locale sarà aperto dal martedì al sabato dalle 18:00 alle 02:00

AperiTIME dalle 19 alle 21



Ingresso con Prima Consumazione Obbligatoria al prezzo minimo di € 10 - successive al prezzo di menù - No prenotazione