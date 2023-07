Julian Lage Trio alla Casa del Jazz

Julian Lage Trio arriva alla Casa del Jazz il 10 luglio alle 21. Il trio è composto da Julian Lage alla chitarra, Jorge Roeder al Contrabbasso e Rudy Royston alla batteria.

Nato in California nel 1987, inizia molto presto lo studio della chitarra ed a sette anni si esibisce già come professionista. Autentico bambino prodigio, Julian Lage a 12 suona nella cerimonia dei Grammy Awards. Studia musica classica al conservatorio di San Francisco poi jazz alla “Berklee” di Boston dove ha come insegnante Gary Burton.

Il quale lo coinvolge nei propri gruppi e ne diventa il vero e proprio mentore. In quel periodo il leggendario Jim Hall lo indica come uno dei maggiori talenti sullo strumento della chitarra da seguire. Nel 2009 incide il suo primo album. Il suo stile, molto originale, sfugge alle classificazioni. Il suo fraseggio è in continua evoluzione. Nel 2019 è approdato alla prestigiosa etichetta Blue Note, il sogno della sua carriera. Il suo ultimo album “View With With a Room” è uscito lo scorso anno. È sicuramente uno dei più interessanti giovani chitarristi emersi sulla scena jazz negli ultimi 15 anni.