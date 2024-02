JP Sax live a Cinecittà World

Il Sassofonista, nuova figura della scena Clubbing, si esibirà l’8 marzo al Ministry of Sound di Londra e il 23 marzo a Cinecittà World a Roma, e a breve in altre città italiane.



Il sassofonista JP SAX sta lasciando il segno sulla scena clubbing con le sue straordinarie performance live al fianco di noti DJ del panorama dance.

Con una combinazione unica di talento musicale e presenza scenica, JP SAX sta trasformando le notti dei club in esperienze indimenticabili per il pubblico.



L’8 marzo sarà di nuovo in scena al celebre Ministry of Sound di Londra, dove si è già esibito in occasione di un evento con Benny Benassi, Kryder, Tom Staar e altri dj di fama internazionale, e il 23 marzo ritornerà a Cinecittà World a Roma (dove si era esibito sul palco degli Eiffel 65).



«Suonare a Cinecittà World è sempre un'esperienza indimenticabile. Inoltre, partecipare ad un evento con noti dj del panorama dance, rende tutto ancora più bello.» - spiega JP SAX - «Anche l'ultima volta si si è creata una bella intesa col pubblico ed è stato davvero divertente! »



Con il suo strumento d'elezione, il sassofono, l’artista aggiunge un tocco di eleganza e vibrante energia alla musica house, fusion rave e pop dance, creando un'atmosfera unica che cattura l'attenzione di tutti presenti. Le sue performance sono caratterizzate da brillanti improvvisazioni e da una connessione empatica con il pubblico, che lo ha reso uno dei sassofonisti emergenti più ambiti nella scena clubbing contemporanea.



Nelle sue esibizioni, JP SAX combina abilmente elementi di funk e house, creando un sound distintivo che ha conquistato l'entusiasmo dei fan. Le sue collaborazioni con rinomati DJ hanno portato ad una crescente popolarità sia nei club locali che negli eventi internazionali.

Con i prossimi eventi in programma, tra i quali l’esibizione al Ministry of Sound di Londra l’8 marzo, a Cinecittà World il 23 marzo e allo Springbreak in Croazia a fine aprile, JP SAX si prepara a portare la sua musica coinvolgente e contagiosa a un pubblico ancora più vasto.





