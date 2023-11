Journey to the Land of Emotions, la mostra di Conie

Venerdì 10 novembre alle ore 18:00, presso Arte Borgo Gallery sarà inaugurata la mostra personale di Conie dal titolo “Journey to the Land of Emotions”.

Dopo aver partecipato a diverse rassegne internazionali in Italia e a Roma, Conie torna nella Capitale con una personale in cui espone una serie di nuove opere appositamente realizzate. Autodidatta, vive e lavora a Tolosa. Sin da bambina, prova l’impulso irrefrenabile di esprimersi attraverso il colore, la forma e la materia. Oggi la sua arte si esprime principalmente attraverso composizioni astratte.

Predilige i grandi formati e i suoi dipinti sono un tuffo nel segreto delle sue emozioni. Ciascuno di essi rappresenta infatti una storia, è il cliché di un sentimento colto all'improvviso di fronte ai ricordi, al tempo passato, al presente, con la preoccupazione costante di lasciare libero lo spettatore dalla sua interpretazione. Il suo stile raffinato è fatto di tocchi materici che conferiscono un rilievo di rotondità associato ad armonie di forme e colori.

Dal testo critico della Storica e critica d’arte Martina Scavone: “Di fatto, la pittura per Conie è un “viaggio nelle emozioni”, ed ogni opera rappresenta un biglietto di sola andata verso una terra inesplorata, intima, presentata talvolta sotto forma di esplosioni cromatiche, altre nella guisa di sfere emozionali plasmate da un vissuto che l’artista immortala con assoluta spettacolarizzazione dei colori e grande maestria nella resa della componente luminosa”.