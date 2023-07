Jorge Pardo & Stefania Tallini al Parco del Celio

Jazz& Image, nello splendido scenario del Parco del Celio, a due passi dal Colosseo, presenta, domenica 30 luglio, Jorge Pardo & Stefania Tallini. La recente collaborazione tra Jorge Pardo, storico flautista e sassofonista madrileno di Chick Korea e Paco de Lucia e Stefania Tallini, brillante pianista, compositrice e arrangiatrice italiana, apre a nuove e accattivanti sonorità grazie a una sorprendente fusione di jazz, musica classica, musica brasiliana e flamenco, generi musicali che rappresentano il ricchissimo background dei due musicisti.Il risultato è un concerto ricco di sfumature, in cui i due musicisti presentano proprie composizioni e diversi omaggi ad autori come Chick Corea, Paco De Lucia, Camaron De La Isla, con cui Jorge Pardo ha lungamente collaborato. Influenze di vario genere, dunque, che raccontano percorsi diversi convergenti in un progetto comune di altissimo interesse artistico e musicale, garantito da due artisti di grande levatura.

Jorge Pardo, storico flautista e sassofonista di Chick Corea e Paco De Lucia, trova i suoi riferimenti musicali in moltissimi artisti e in altrettanti stili diversi. Nato a Madrid, inizia all’età di quattordici anni i suoi studi musicali frequentando il Real Conservatorio di Madrid. Fin da subito si sente attratto dalle sonorità del jazz che coltiva assiduamente, imponendosi ben presto come uno tra i più bravi musicisti sulla scena nazionale. Approfondisce il flamenco negli anni '70 collaborando con Paco de Lucía e Camarón de la Isla, che accompagna in diversi tour mondiali e con cui incide numerosi dischi. Cinquant’anni di una carriera ricchissima di collaborazioni internazionali, di tour nei cinque continenti, di registrazioni discografiche con i più grandi musicisti del mondo, quali Chick Corea, Paco De Lucia, Nana Caymmi, Wagner Tizo, Vince Mendoza, Camaron De La Isla, Pedro Ruy Blas, Pedro Iturralde, Gil Goldenstein, solo per citarne alcuni. Nel 2013 riceve il premio come “Miglior Musicista Europeo”, da parte della prestigiosa Accademia Francese di Jazz. Nel 2015 vince il “Premio Nazionale Delle Musiche Di Oggi”, da parte del Ministero della Educazione e della Cultura spagnolo.

Stefania Tallini vanta una brillante carriera come pianista, compositrice e arrangiatrice in ambito jazz, ma la sua formazione classica e la passione per la musica brasiliana le conferiscono una sensibilità artistica singolare: la sua musica è infatti una convincente fusione di jazz, musica classica e musica brasiliana, caleidoscopio di sonorità che la pianista ha saputo sintetizzare in un proprio linguaggio musicale, per cui è considerata attualmente una delle più interessanti e originali musiciste italiane presenti nel panorama musicale.

Ha collaborato e collabora con grandi artisti di livello internazionale: Jaques Morelenbaum, Gregory Hutchinson, Gabriel Grossi, Guinga, Stefano Di Battista, Franco Piana, Dino Piana, Gabriele Mirabassi, Roberto Gatto, Dario Deidda, Javier Girotto, Maurizio Giammarco, Roberto Taufic, Corrado Giuffredi, Alessandro Carbonare e molti altri. Vincitrice di numerosi concorsi come pianista, compositrice e arrangiatrice, la sua discografia comprende diverse incisioni come guest e 12 album a suo nome, comprendenti brani di sua composizione, alcuni dei quali sono stati scelti, interpretati e incisi da grandi artisti internazionali (Enrico Pieranunzi, John Taylor, Alessandro Carbonare) ed eseguiti anche al di fuori del territorio nazionale: Festival Delle Nazioni, Cité de La Musique di Strasburgo, Universidad De Las Artes (L’Avana, Cuba), Pharos Arts Foundation (Cipro), Westerbeck Recital Hall di Pasadena (California), New Performing Arts Hall del Pasadena City College (California). Ha collaborato in ambito teatrale con Mariangela Melato e Michele Placido. Il brano New Life, da lei composto, è stato inserito tra le composizioni dei più importanti jazzisti italiani, raccolte nel Italian Real Book. È stata invitata più volte ad esibirsi nell’ambito de I Concerti del Quirinale e in prestigiosi Festival Jazz in Italia, Francia, Germania, Lituania, Stati Uniti, Israele.