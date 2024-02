Jordi Savall incanta il pubblico alla I.U.C con il concerto "Folias&Canarios"

Il 13 febbraio alle 20.30, la prestigiosa I.U.C ha ospitato uno degli eventi musicali più attesi dell'anno: il concerto del rinomato musicista Jordi Savall. Conosciuto come uno dei grandi nomi della musica classica e da camera, Savall ha regalato al pubblico romano e italiano una serata indimenticabile, consolidando ulteriormente la sua reputazione di maestro nell'arte della musica antica.

L'atmosfera già vibrante anticipava l'evento fin dai giorni precedenti, con il sold out annunciato che confermava l'entusiasmo del pubblico per l'occasione. La performance, intitolata "Folias&Canarios", ha rispecchiato il genio e la sensibilità artistica di Savall, conducendo gli spettatori in un viaggio attraverso le antiche danze della Spagna e oltre.

Jordi Savall non è solo un virtuoso musicista, ma anche un ambasciatore della musica antica, dedicando oltre cinquant'anni alla riscoperta e alla diffusione di capolavori musicali trascurati. Alla guida del suo ensemble Hespèrion XXI, Savall ha presentato uno dei suoi programmi più acclamati, offrendo al pubblico un'esperienza sonora unica e coinvolgente.

"Folias&Canarios" ha rappresentato un affascinante itinerario attraverso le antiche tradizioni musicali spagnole, le cui influenze si sono diffuse in tutta Europa e persino oltre, raggiungendo terre lontane come l'America del Nord. Le melodie avvolgenti e i ritmi ipnotici hanno trasportato gli spettatori in un viaggio attraverso il tempo e lo spazio, dimostrando il potere universale della musica nel connettere culture e civiltà.

Durante il concerto, l'abilità tecnica e l'interpretazione appassionata di Savall hanno incantato il pubblico, creando un'atmosfera di magia e meraviglia. Ogni nota suonata ha portato con sé secoli di storia e cultura, trasportando gli ascoltatori in mondi lontani e suggestivi.

Al termine della serata, gli applausi fragorosi e gli ovazioni prolungate hanno testimoniato il successo straordinario del concerto e la gratitudine del pubblico nei confronti di Jordi Savall e del suo ensemble. Ancora una volta, il talento e la passione di questo straordinario musicista hanno lasciato un'impronta indelebile nei cuori e nelle menti di coloro che hanno avuto la fortuna di assistere a questo evento straordinario.