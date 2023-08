“40 anni di Vamos a la playa“, Johnson Righeira a Cinecittà World

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Lunedì 21 Agosto Cinecittà Word ospiterà gratuitamente per tutti gli ospiti del Parco, il live di Johnson Righeira per festeggiare i “40 anni di Vamos a la playa“ dalle ore 21.30.

Tra i grandi successi come non menzionare L’estate sta finendo, Innamoratissimo, No tengo dinero. Una serata all’insegna dei più grandi successi degli anni '80 che vi faranno ballare sotto le stelle nella splendida cornice del Cinecittà street.

Non mancherà tanta buona musica dance mixata dal dj Guest Robert Blues.