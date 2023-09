Joe Bastianich e Gennaro Porcelli in concerto al CrossRoads Live Club

Joe Bastianich e Gennaro Porcelli in “American Beauty Tour” Il poliedrico artista americano e il bluesman partenopeo insieme in un tour nei prestigiosi club d’Italia.



American Beauty è un nuovo progetto che vede protagonisti Joe Bastianich e Gennaro Porcelli. I due artisti danno vita ad uno show in cui la passione di Bastianich per la musica Country incontra quella per il Blues di Porcelli. Un viaggio musicale che rende omaggio alla bellezza della musica americana, attraverso una scaletta composta da brani inediti e grandi classici riarrangiati.

Il tour, organizzato da Barley Arts, prenderà il via domenica 8 ottobre presso lo storico Blue Note di Milano e proseguirà per tutto il mese toccando altri prestigiosi live club come l’OFF di Modena, il CrossRoads di Roma, il Cap 10100 di Torino, Il Garibaldi di Prato per concludere poi al Sound music Club in provincia di Napoli. Sul palco, ad accompagnare i due protagonisti (entrambi alla chitarra e voce), una band formata da straordinari musicisti: Enrico Cecconi alla batteria, Renato Marcianò al basso e Paolo “Pewee” Durante al piano e Hammond.



Joe Bastianich nasce nel Queens e fin da sempre è un profondo conoscitore e amante di musica, legato ad artisti come Led Zeppelin, David Bowie, The Ramones e Rolling Stones. Questa passione sconfinata emerge anche nei programmi televisivi realizzati in esclusiva per Sky Arte HD che lo hanno coinvolto, come On The Road, nel quale l’Artista si è confrontato con la grande musica popolare italiana, e le narrazioni di JackOn Tour un viaggio alla scoperta della scena musicale di New York e della Music Highway del Tennessee nonché nei suoi lavori discografici quali “A.K.A Joe”, “Good Morning Italia” e “Silverado”.



Dal 2005 chitarrista di Edoardo Bennato, Gennaro Porcelli è considerato da pubblico e critica “il gioiello del blues italiano” con un repertorio musicale che spazia dal Chicago style a quello di New Orleans, dallo stile di Austin a quello di Memphis; quasi a ripercorrere proprio la Highway 61, la nota autostrada Americana lungo la quale si sono sviluppati i diversi stili del Blues. Recente il suo ultimo album “Me, You and The Blues” pubblicato da Soundinside Records lo scorso maggio.