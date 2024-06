Joanna live a Ostia Social Camp!

Continua la Disney Punk Summer dei JOANNA che Mercoledì 19 Giugno con il loro Disney Punk Rock saranno gli headliners dell’evento targato Bloc Freaks presso gli Ostia Social Camp a piazzale Amerigo Vespucci ad Ostia.

Bloc Freaks è ormai una realtà consolidata nell’ambito alternative romano, un melting pot di nuove e vecchie tendenze musicali, nostalgia, gaming zone con un occhio agli anni 2000, e inaugura la sua programmazione estiva di concerti ad Ostia con una serata a base di punk, pop punk e il Disney Punk Rock marchio di fabbrica dei JOANNA, quel vincente mashup tra tutte le music vibes dei ‘90-00’s (blink-182, Green Day, blink-182, Sum41,...) e film Disney della nostra infanzia, consolidato con l’uscita pochi mesi fa del nuovo album “Punk Upon A Time” accolto calorosamente dalla scena punk rock italiana (Punkadeka, punkMi, IrritatePeople,…) e dal mondo disney fans, con le importanti tappe al Comicon di Napoli e al Cosenza Comics and Games, e opening act dei Finley.

Altre band nel bill dell’evento: Internet killed the rockstar, Bici rosa col Gps, Uscita 13 e Hometown Heroes.

Tutto questo per creare un vero e proprio party estivo alla American Pie, Disney e molto emo.