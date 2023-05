10 anni di Joanna: Disney Rock Band live at Defrag

10 anni di Joanna saranno festeggiati con una Prom Night alla American Pie a base di Disney Punk Rock, ricordi e tanto divertimento. Tutto questo venerdì 12 Maggio al Defrag, luogo di culto per la musica live rock e alternativa di Roma.



JOANNA - DISNEY ROCK BAND

Il Rock fatto come Disney comanda. Since 2012.

Band nata a Roma nel 2012 incentrata sulla Disney riarrangiata in chiave Rock, Punk & Pop punk: tutte le music vibes dei 90-00s (blink-182, Green Day, Sum 41 ecc) con le canzoni della nostra infanzia. Un vincente mashup tra il mood musicale di American Pie e i film Disney, rendendo il tutto very emotional. I Joanna non vedono l’ora di suonarvele.



Informazioni e Orari:

Defrag - via delle Isole Curzolane 75, Roma

Tel. 388 1019855

Apertura porte: 21.30

Ingresso 5 € compresa tessera associativa



Come arrivare:



Gallery

Autobus: 90, 336