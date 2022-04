Joanna - Disney rock band to Locanda Blues

I Joanna ritornano sul glorioso palco della Locanda Blues di Roma a suon di Disney domenica 24 aprile.



Il Rock fatto come Disney comanda. Since 2012. Band nata a Roma nel 2012 con l’intento di proporre un cartoon Rock show incentrato sul magico mondo dei cartoni animati Disney. E vissero per sempre felici e contenti. Da allora il loro Disney Rock Show è stato proposto su tutto il territorio nazionale riscuotendo consensi e sold out, un disco tributo alla Disney inciso ai SoundsGood studio e oltre 200K views su YouTube! Con uno show energico, pieno di rock in tutte le sue sfaccettature, citazioni e riferimenti d’autore e tantissima voglia di divertire, vi guideranno nel magico mondo Disney e dei vostri ricordi come mai avreste pensato.





www.locandablues.com