Jinjer live a Rock in Roma 2022

Prezzo POSTO UNICO IN PIEDI: 35,00€ + d.p | In cassa la sera del concerto: 40,00€

Orario non disponibile

Dal 22/06/2022 al 22/06/2022

Al Rock in Roma arriva la band più acclamata della scena metal moderna: JINJER live il 22 giugno 2022 all’Ippodromo delle Capannelle.

Tour internazionali da tutto esaurito e album dal successo travolgente con release da oltre 250 milioni di stream e visualizzazioni multipiattaforma hanno portato JINJER ad essere oggi una delle formazioni piu? acclamate del panorama metal moderno.

La band, capitanata da Tatiana Shmailyuk, presenterà dal vivo sul palco del Rock in Roma l’ultimo lavoro in studio, dal titolo “Wallflowers”, uscito lo scorso agosto per Napalm Records: quarto album della carriera, pubblicato dopo il disco innovativo “Macro” (2019), è considerato uno dei progetti discografici piu? celebrati della scena heavy del 2021, tanto da sancire il fenomeno JINJER, conferendo alla formazione un posto d’onore tra le grandi realta? del metal moderno.

Qui la band ucraina dimostra, ancora una volta, l’eccezionale maturita? artistica e compositiva attraverso l’incredibile abilita? nel mescolare groove, prog, alternative e influenze sperimentali per creare un suono innovativo, diverso da qualsiasi cosa che si sia mai sentita prima. Si combinano abilita? tecnica musicale, tematiche introverse e furia emotiva, elementi che rendono “Wallflowers” un disco studiato nei minimi dettagli, frutto di un’evoluzione artistica che non ha voglia di accomodarsi davanti al successo dei traguardi raggiunti; un'altra straordinaria aggiunta al gia? ampiamente celebrato catalogo di JINJER e un nuovo standard per la creativita? nell'heavy metal moderno nel suo insieme.

I biglietti saranno disponibili in prevendita su rockinroma.com, www.ticketone.it e dice.fm dalle ore 10 di mercoledì 16 febbraio e in tutti i punti vendita Ticketone autorizzati dalle ore 10 di sabato 19 febbraio.