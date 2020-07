Giovedì 30 luglio a Confusione Fest c'è Jimmy Ingrassia in concerto.

Il concerto avrà una durata di circa due ore, in cui Jimmy canterà principalmente i brani tratti dall'album SOTTO I PIEDI DEI GIGANTI, alcuni brani del nuovo album in costruzione e qualche cover d’autore riarrangiata nel proprio stile. Jimmy Ingrassia è un cantautore ed interprete di origini siciliane, ha all’attivo un EP ed un album, è stato vincitore di prestigiosi concorsi canori, alcuni dei quali l’accademia di Sanremo “SANREMOLAB” ed il festival internazionale TOUR MUSIC FEST. E’ stato finalista al festival MUSICULTURA, NUOVE PROPOSTE DEL FESTIVAL DI SANREMO, DEEJAY ON STAGE, PREMIO MUSICA CONTRO LE MAFIE e PRIMO MAGGIO DI TARANTO. Vanta inoltre diverse esperienze televisive, soprattutto RAI e MEDIASET, alcune delle quali: THE VOICE OF ITALY, DOMENICA IN, DORECIAKGULP e AMICI, ed ha cantato in mondovisione per PAPA FRANCESCO.

Nel novembre 2016 è stato ospite del programma “Barone rosso” al ROXY BAR di Red Ronnie,

per presentare il suo nuovo disco “Sotto i piedi dei giganti”. Nel febbraio 2017 ha aperto il concerto di Erriquez (BANDABARDO’) nel locale NA COSETTA di Roma, nell’aprile 2018 è stato ospite del prestigioso CLUB TENCO in occasione del format IL TENCO ASCOLTA, che si è svolto presso il teatro Francesco Ramarini di Monterotondo (RM). Nell’ottobre 2018 il suo brano dal titolo LIBERO, che tratta il tema dell’immigrazione, è stato scelto dal CLUB TENCO ed inserito nella compilation MIGRANS abbinata alla rivista IL CANTAUTORE, pubblicata in occasione del PREMIO TENCO.

Nel marzo del 2019 viene contattato ancora una volta dal CLUB TENCO, ed invitato a fare un concerto a Sanremo direttamente nella sede del club. Nel mese di agosto apre il concerto del cantautore RON, presso le Cantine Fina di Marsala (TP). Attualmente è al lavoro per la realizzazione del nuovo album. Di seguito qualche riga estrapolata dalla recensione di ROCKIT su Jimmy Ingrassia: “Suoni tra il folk e il pop più orecchiabile, trasformerebbero l’esistenza in refrain da cui risulta difficile liberarsi. Allora lo prescriveremmo agli amanti di Mannarino e di Silvestri, di Cristicchi e Gazzè: ascoltatori attenti che cercano musica per spazzare nuvole dal cuore”.

Line-up

Jimmy Ingrassia: voce

Alessandro De Vita: chitarre / cori

Simone Massimi: basso

Duccio Luccioli: batteria

Primiano Di Biase: Tastiere / cori