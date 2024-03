Jimmy Greene Quartet all'Alexanderplatz

All’Alexanderplatz Jazz Club di Roma, da giovedì 14 a sabato 16 marzo, Jimmy Greene Quartet. Jimmy Greene, sassofonista del quartetto di Ron Carter all’Alexanderplatz accompagnato da un trio di musicisti italiani di altissimo livello, Dario Deidda, basso, Roberto Tarenzi, pianoforte e Nicola Angelucci, batteria.

Originario del Connecticut, Greene è considerato uno dei sassofonisti più interessanti della sua generazione. Le sue precedenti uscite da solista, Flowers: Beautiful Life Vol. 2 (Mack Avenue), Beautiful Life (Mack Avenue), nominato ai GRAMMY®, Live at Smalls (SmallsLive), Mission Statement (RazDaz/Sunnyside), The Overcomers Suite (NuJazz), Gifts and Givers (Criss Cross), True Life Stories (Criss Cross), Forever (Criss Cross), Brand New World (RCA Victor) e Introducing Jimmy Greene (Criss Cross) hanno ricevuto molti consensi dalla critica.

Infatti, Tony Hall di Jazzwise Magazine (UK) chiama Greene “senza dubbio uno dei giovani tenori più sorprendenti degli ultimi anni.”Greene e i suoi gruppi si esibiscono regolarmente in locali jazz, festival e club in tutto il mondo, tra cui Jazz Standard (New York), Newport Jazz Festival (Rhode Island), Detroit Jazz Festival (Michigan), TD Winnipeg International Jazz Festival (Canada), Le Club ( Mosca), Casa del Jazz (Roma), Sunside Jazz Club (Parigi), Red Sea Jazz Festival (Israele), Lapataia Jazz Festival (Uruguay) e Amazonas Jazz Festival (Brasile). In una di queste apparizioni, Jim Macnie del Village Voice ha detto: "Greene fa venire i brividi ogni volta che lo vedi. Ha un grande suono ".

Oltre alle sue registrazioni e apparizioni come leader, Greene appare in oltre 75 album come sideman, ed è stato in tournée e/o registrato con Horace Silver, Ron Carter, Tom Harrell, Freddie Hubbard, Harry Connick, Jr., Avishai Cohen, Kenny Barron, Lewis Nash, Dee Dee Bridgewater, il New Jazz Composers Octet e la Carnegie Hall Jazz Band, tra molti altri.