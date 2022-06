Jim Porto, Meu Swing Brasileiro in concerto al Village Celimontana

Un viaggio con la musica brasiliana che si sparge tra samba, bossa nova e jazz. Jim Porto, noto cantante, compositore e pianista brasiliano, presenta il suo spettacolo Meu swing brasileiro. Virtuoso del jazz samba, Jim Porto è considerato oggi uno dei massimi esponenti della musica brasiliana in Italia.



Nasce in Brasile a Rio Grande do Sul e arriva in Italia alla fine degli anni 70 e fa di Roma la sua nuova città, pur continuando a viaggiare per partecipare ai più grandi jazz festival di tutta Europa. Grazie al suo profondo rispetto per i grandi compositori brasiliani e per la ricerca costante che opera nello scoprire nuovi autori di talento, Jim è ormai considerato come il più aggiornato interprete e compositore brasiliano del nostro Paese.



INGRESSO LIBERO

ORE 22:00 - INIZIO CONCERTO



Lineup:

Jim Porto - Piano, voce

Mauro Salvatore - batteria

Giovanni Cutello - sax

Matteo Cutello - tromba