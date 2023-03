Jim Porto all'Alexanderplatz jazz club

L'Alexanderplatz Jazz Club, presenta, giovedì 2 marzo, Jim Porto, in un concerto speciale per la riedizione dell’album Rio. Jim Porto, compositore, pianista e cantante brasiliano.

Grazie al suo profondo rispetto per i grandi compositori brasiliani e per la ricerca costante che opera nello scoprire nuovi autori di talento, virtuoso del jazz samba, Jim Porto è considerato oggi uno dei massimi esponenti della musica brasiliana in Italia. Jim si avvicina alla musica già all'età di sei anni nella sua città natale di Rio Grande la più antica dello Stato di Rio Grande do Sul.

A 16 anni vince un primo Festival musicale per studenti e a 18 anni si trasferisce a Rio de Janeiro dove comincia a suonare nei locali della grande metropoli. Il suo carisma viene notato da un gruppo di turisti italiani che al ritorno in Italia lo mettono in contatto con Sandro Melaranci, proprietario del Manuia, un locale di Trastevere a Roma, fin dalla seconda metà degli anni Settanta punto di riferimento della musica brasiliana in Italia. Il successo è grande.

Il Manuia diventa il centro della musica notturna romana degli anni ‘80 e Sandro Melaranci diviene il suo produttore musicale. Jim ha opportunità di suonare, in alcune Jam Session con importante musicista come Pat Matheny, Djvan, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Chet Baker. Quest’ultimo partecipa al suo primo Album in vinile ‘Rio’ prodotto da Sandro Melaranci e con il quale riscuote un enorme successo facendosi conoscere a tutto il pubblico Internazionale. Jim collaborerà per anni con jazzisti come Roberto Gatto e Michele Ascolese. Molteplici le sue partecipazioni a grandi festival jazz in tutta Europa e successivamente a tour mondiali in India, Asia, Africa e USA facendo ascoltare ed apprezzare il suo Brasil jazz Bossa Nova…questo brasile che non finisce mai di stupire.