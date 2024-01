Jethro Rull all'Auditorium Parco della Musica

Dopo la pubblicazione di "RökFlöte" e del successivo tour estivo, i Jethro Tull torneranno dal vivo in Italia domenica 11 febbraio all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma.

Dopo "The Zealot Gene" del 2022, il primo album della band in due decenni, Ian Anderson e la band sono tornati con un disco di 12 tracce basato sui personaggi e sui ruoli di alcune delle principali divinità dell'antico paganesimo norreno, esplorando allo stesso tempo il "RökFlöte" – flauto rock – che i Jethro Tull hanno reso iconico. I Jethro Tull apparvero per la prima volta con questo nome nel 1968 nel famoso Marquee Club di Londra e da lì riuscirono a creare immediatamente un largo seguito, suonando su e già per l’Inghilterra. Il vero successo – anche un po’ a sorpresa – arrivò al Sunbury Jazz e al Blues Festival nell’estate del 1968.