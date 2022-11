Jessie Diamond e Dom Dolla special guest al Room 26

La metà di novembre porta al Room 26 due ospiti speciali. Il weekend comincia venerdì 18 novembre con l’arrivo dell’ammaliante special guest Jessie Diamond accolta dai resident Fabio Angeli, Mattia Olivi e Lorenzo Barbera. Si prosegue poi con l’arrivo in console sabato 19 novembre, del super ospite Dom Dolla direttamente dall’Australia, accolto dal resident Miki Stentella.

A dirigere le danze come sempre, c’è la direzione artistica di Neon, che si sposa alle innovazioni tecnologiche dell’amato club all’Eur, che continua a registrare sold out di settimana in settimana.

Chi è Jessie Diamond?

Jessica Tinelli aka Jessie Diamond è la Top Italian Dj & Producer del momento, sia a livello nazionale che internazionale del panorama House. Questa sua grande passione per la musica ed il fascino esercitato su di lei dalla consolle, fanno si che si avvicini al mondo della notte ed all’universo del deejaying mantenendo il suo fascino, ma anche la sua grandissima ed apprezzata professionalità: un mix che la rende la Miss Deejay più richiesta in Italia. Giovanissima, talentuosa, sempre con mille idee nuove. Il suo pensiero e la sua musica, non circoscritti unicamente all’Italia ma internazionali, ed il modo in cui vive la consolle, le hanno permesso di valicare i confini del nostro paese e di essere apprezzatissima anche all’estero, aspetto molto importante della sua carriera. Infatti Jessie è una dei pochi dj italiani che riescono a portare i loro dj set fuori dal Bel Paese, potendo così vantare del meritato appellativo di International Dj. Quel che fa la differenza dalle altre women dj, oltre ad una tecnica di mixaggio impeccabile, è anche la sua già ricca discografia, iniziata nel 2009 con l’uscita del suo primo singolo ‘Love Is Emotion’, a cui seguiranno altre 3 tracks targante Saifam ed il singolo ‘Sexy Game’, pubblicato con l’etichetta ReworkedSounds Records. Love is emotion, famosissimo, si aggiudica un posto di spicco in diverse compilations internazionali come: I love House, Los Cuarenta, House Passion 13, Elektronica vol.15, Space Dance Vol.3 – Mykonos experience. Brani amatissimi dal pubblico, svettati ai primi posti di tutte le radio più conosciute, italiane e non!Di lei parlano anche DJ MAG, autorevole magazine dedicato interamente al mondo della notte ed ai dj più amati,e DEEJAY TV che la riprende ed intervistata mentre mixa i suoi amati vinili, semplice e sorridente in uno spezzato di vita quotidiana e di lavoro nel suo studio di produzione. Jessie la si può trovare nei migliori Clubs e Discoteche storiche Italiane ed estere, vera protagonista delle più rinomate consolle. Nel 2012 Jessie grazie al suo talento è stata scelta come dj per Openings davvero di spicco, aperture di artisti di fama mondiale come Alesso, Nicky Romero, Afrojack, Basto, Nervo e tanti altri. Il suo set ideale è con vinile o cd, adora sentire la musica sotto le dita: la sua selezione varia da serata a serata, senza schemi prefissati, plasmata sul target e sulla tipologia del Club, ma con un’unica e ben chiara idea musicale, ciò che la differenzia dai colleghi è il suo unico ed inconfondibile stile. Vederla in consolle è un vero e proprio show: travolgente,balla e canta, tutt’uno con il dancefloor. Una carica esplosiva che coinvolge il pubblico, come poche volte succede.Il genere musicale che propone è fuori dagli schemi, in continua evoluzione e sempre aggiornato, arricchito dai numerosi dj.

Chi è Dom Dolla?

L'australiano Dom Dolla è in un momento d’oro della sua carriera, che sta scalando in maniera vertiginosa con uno stile molto caratteristico. La sua musica house arriva ad un pubblico globale, che lo riconosce come uno dei produttori più interessanti di musica elettronica del momento. Nato a Manila, cresciuto nell'entroterra dell'Australia settentrionale, Dom Dolla ha scoperto la musica dance quando sua madre gli ha consegnato una copia dell'album "Rooty", di Basement Jaxx, del 2001. Dom si è poi trasferito a Melbourne, collaborando con compagni di liceo che lo ospitavano in pub, discoteche, dove lavorava nel weekend come dj e durante la settimana come grafico. Nel 2015 è stato incoraggiato a lasciare il suo lavoro quotidiano per perseguire la sua ossessione per la musica e la produzione a tema. Il 2019 è l'anno del suo primo successo, dopo l'uscita di "Take It", un successo da club acclamato dalla critica, con il supporto iniziale di Chris Lake e Pete Tong di BBC Radio 1, che gli assicurano il debutto di Beatport #1. "Take it" è ulteriormente esploso in cima alla Classifica globale di Spotify, quella di Shazam e di Billboard Dance: unendo oltre 200 milioni di stream e ricevendo la certificazione Platinum e la nomination ARIA. Nominato dalla BBC Radio 1 a Future Star, etichettato da Billboard Dance come "One To Watch", premiato come "Artista dell'anno" come "Artista dell'anno" e nominato ai premi internazionali di musica dance di WMC per "Artista rivoluzionario", Dom ha rapidamente seguito la produzione di una serie di dischi, tra cui "San Frandisco", "Moving Blind" con Sonny Fodera, "Pump The Brakes" e "Strangers" con Mansionair. Il catalogo di Dolla continua ad accumulare oltre mezzo miliardo di stream, con due Platinum e due Gold Certified Singles. Lo stile unico di Dom non è passato inosservato, nel 2020 ha ricevuto il massimo riconoscimento vincendo un premio ARIA per "Best Dance Release" ed è stato commissionato dai più grandi nomi della musica, per remix ufficiali tra cui Dua Lipa, Calvin Harris, Rufus Du Sol, Purple Disco Machine, MK & Sonny Fodera, The Martinez Brothers & Louie Vega ft Marc E. Bassy. Dopo la pandemia, nel 2022, ritorna con l'attesissimo singolo "Miracle Maker" con Clementine Douglas, lanciato come il record più caldo del mondo di BBC Radio 1 da Danny Howard, diventando rapidamente una pietra miliare nei DJ set di gusto in tutta l'estate UE/USA, raggiungendo il # 1 su 1001 tracklist delle classifiche "Most Heard" mentre è in cima alla classifica 1# Most Played su Triple J.

Dom si esibirà in oltre 120 spettacoli in Nord America, Europa, Regno Unito e Australia, tra cui spettacoli da headliner al Red Rocks Amphitheatre, alla Shrine Expo Hall di Los Angeles, al Brooklyn Mirage e a festival di fama mondiale come Coachella, EDC Las Vegas, Ultra Music Festival Miami, Creamfields UK, Park Life Manchester, Tomorrowland, Nameless Italy, Open Air Amsterdam e Parookaville Germany - insieme al debutto di Dom Las Vegas Residency al Marquee e alle apparizioni come ospite a Ibiza all'Amnesia, Pacha ed Elrow.