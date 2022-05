Jessica Ferro al Teatro Ghione in Cenerentola

Tratto dalla favola dei fratelli Grimm per eccellenza “Cenerentola, l’incanto di una notte” sarà in scena al Teatro Ghione, di via delle Fornaci, i prossimi 28 e 29 maggio, scritto da Chiara Alivernini con la regia di Giuseppe Brancato, assistente alla regia Fabrizia Sorrentino.



Uno spettacolo che mette d’accordo grandi e piccini, adatto alla famiglia, ma anche a chi ha bisogno di sognare e di tornare bambino almeno per una serata, in totale spensieratezza.



Sul palco ad interpretare la Matrigna l’attrice romana Jessica Ferro, nel ruolo di Cenerentola troviamo Elisa Forte, mentre Cristiano D'Alterio è il bel Principe.



Un cast di tutto rispetto che vede la partecipazione di Giorgia Paolini (Anastasia la sorrelastra), Serena Olmi (Genoveffa la sorellastra), Armando Puccio (il Re), Angela Pascucci (la Regina), Chiara Alivernini (la Madrina), Simone Fabiani (l’Araldo), Roberto Pesaresi (il Sarto), Francesco Sciascia (lo Chef). A fare da corollario Elisabetta Settimi, Samuel Di Clemente e Flavia Cattivelli e alcuni degli allievi della scuola di recitazione “Gli Incompleti”.



Un mix di amore, magia e famiglia che rotea intorno ad un unico obiettivo: la realizzazione di un sogno.

Cenerentola che perde la scarpetta, una storia d’amore, una perfida matrigna, due odiose sorellastre, una coppia di simpatici sovrani, questa è la fiaba che tutti noi nella vita almeno una volta abbiamo visto al cinema, in televisione o ci è stata raccontata…

Gli spettacolari abiti di scena sia di Cenerentola (Elisa Forte) che della Matrigna (Jessica Ferro), sono stati realizzati a mano dalla costumista Silvia Masci, in collaborazione con Chiara Bocci. Si ringrazia la costumeria Costumepoche Srl e Bliz Costumi Roma.

Un’organizzazione capillare, un meccanismo perfetto, che strizza l’occhio alla sostenibilità ambientale e al riuso anche nelle scenografie, che vedono la collaborazione dello scenografo Marco Papalia e dall'architetto Pierpaolo Giannuzzi con “Eventi di Cartone”, per i materiali utilizzati.

Sponsor dello spettacolo Venturini Ceramiche.

Allo spettacolo teatrale sono abbinati una serie di eventi collaterali su Roma, dedicati ai bambini, con la presenza di Cenerentola (Elisa Forte) e della Matrigna (Jessica Ferro), nei quali sarà organizzata una caccia al tesoro con un hashtag ad hoc #trovalascarpetta e non solo.

I primi due eventi si sono già svolti il 15 Maggio alla Scuola Nitti di Via Francesco Saverio Nitti e al Castello di Lunghezza al "Fantastico mondo del Fantastico".

Gli eventi successivi, invece, saranno nelle seguenti date:

22 Maggio dalle 11.00 alle 16.00 al Museo Explora di Via Flaminia 82

22 Maggio dalle 17.30 alle 19.30 all'Acquario Romano Ordine Architetti a Piazza Manfredo Fanti 47

24 Maggio dalle 15.00 alle 16.30 alla Scuola FATE TURCHINE Via Fornaci di Tor di Quinto 10

Per tutte le informazioni sugli eventi contattare il 3932812983.

Biglietti online: https://www.ticketone.it/eventseries/cenerentola-lincanto-di-una-notte-3128694/